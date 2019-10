Akcie Applu dnes vylétly na historický rekord. Díky naději na konec obchodní války i na dohodu o brexitu

Spojené státy a Čína dnes dosáhly částečné dohody o smíru v obchodní válce. Závěr jednání je základem pro širší, celkovou dohodu o obchodní příměřím, kterou by prezidenti obou zemí mohli podepsat ještě letos.

Peking by v rámci dnešní dohody měl odkupovat více zemědělských produktů, Spojené státy na oplátku zmírní svoji uplatňovanou či chystanou celní politiku vůči Číně. Nejde však o konečnou podobu dohody, neboť změnit její znění může ještě večerní schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vicepremiérem Liou Cheem.

Americké akciové trhy reagovaly na zprávu citelným vzestupem. Pečetily tak celkově dobrý den pro světové akcie, jelikož zprávy o možné částečné dohodě prosakovaly již v uplynulých hodinách, kdy Trump v nadějeplném duchu tweetoval.

Akcie společnosti Apple vystoupaly na své historické maximum a klíčový index evropských akcií, Stoxx Europe 600, poskočil nejvýrazněji od letošního ledna. Zejména právě evropským akciím pomohly i dobré zvěsti o možné dohodě ve věci brexitu. Ty pomohly zpevnit také britské libře.

Příznivé páteční zprávy signalizují, že hrozbu zásadního celosvětového útlumu mohou politici odvrátit, pokud se budou umět dohodnout a nebude jim k tomu chybět vůle. Zdá se, že vrcholní světoví politici si stále zřetelněji uvědomují, že obchodní válka ekonomicky poškozuje obě strany sporu a vlastně celý svět a že rovněž případný brexit bez dohody by napáchal ekonomickou škodu nejen v Británii, ale také ve zbytku EU.

Pokud by dnešní pozitivní zprávy znamenaly obrat jak v obchodní válce, tak ve věci brexitu, jednalo by se o mimořádně příznivou zprávu pro globální ekonomiku, a pochopitelně tedy také pro ekonomiku českou. Opadla by totiž do značné míry nejistota, která podvazuje například investiční aktivitu firem. Míra nejistoty v oblasti hospodářské politiky je přitom na nejvyšší úrovni za poslední desetiletí, jak vyplývá z příslušného indexu, který sestavují přední ekonomové z USA.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND