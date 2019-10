Cirkulární ekonomika je pro firmy velkou příležitostí

Publikováno: 11.10.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Oběhové hospodářství, nebo také cirkulární ekonomika, se dostávají do popředí zájmu firem v Evropě i v celém světě. Globální rozměr a příležitost pro byznys je naprosto zřejmý. Ministerstvo průmyslu a obchodu si to uvědomuje, proto se dané oblasti průběžně věnuje. Řada akcí k cirkulární ekonomice se konala i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Cirkulární ekonomika, nebo-li oběhové hospodářství, je o tom, že se výrobky a materiály po ukončení životnosti využívají znovu. Ke stejnému nebo jinému účelu. A pokud to není technologicky nebo ekonomicky možné, využívají se energeticky. Životní cyklus výrobků při respektování cirkulární ekonomiky má tedy vliv na výrobu, trh s druhotnými surovinami, služby i chování spotřebitelů. A pozitivní dopad na celou ekonomiku.

„Pro to, aby výrobky z recyklovaných materiálů byly i v ČR kvalitní, zatím není dostatek inovativních technologií. Nebo jsou velmi drahé, právě proto, že jsou nové, a tedy se zatím málo využívají. Věřím, že se to změní díky intenzivní podpoře vědy, výzkumu a vývoje, kterou nyní poskytujeme. Novým trendům by mělo odpovídat i vhodné nastavení podpůrných programů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Aplikace inovativních technologií v průmyslové výrobě, stavebnictví, službách, zemědělství, dopravě a řadě dalších oblastí přechod na oběhové hospodářství urychluje. K tomu je osvěta, a to odborná i pro širokou veřejnost. Nabízejí se i vzdělávací opatření na všech stupních škol včetně celoživotního vzdělávání.“

Na MSV tak zástupci MPO přiblížili, co všechno resort pro cirkulární ekonomiku dělá. Představili podniky a subjekty, které na tento systém přešly a úspěšně ho uplatňují v praxi. Rovněž zazněly informace o programech zaměřených na podporu inovativních technologií na zpracování druhotných surovin a také úspory vody v průmyslu. Podrobnosti o programu Expanze najdete zde.

Součástí České národní expozice v pavilonu Z MPO také byla prezentace nazvaná Oběhové hospodářství a průmysl (Circular Economy and Industry). Jde o interaktivní mapu ČR, v které mohou návštěvníci označit sídlo firmy, obce či školy, která se zabývá cirkulární ekonomikou či se ji chystá zavést. Zároveň se lidé mohli zapsat do knihy Archa cirkulární ekonomiky České republiky. Vlaječky na mapě ČR a zápisy do Archy přibývají, což dokladuje zvyšující zájem o dané téma.

Během MSV vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček rovněž oficiálně vyhlásil už čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Také představil vítěze třetího ročníku. Soutěže se od roku 2017 zúčastnily stovky organizací od výrobních podniků, stavebních firem přes obce a města po studenty VŠ a žáky všech stupňů vzdělávacích zařízení. Výsledkem jsou mimo jiné příklady dobré praxe, které mohou inspirovat k přeměně odpadů na zdroje i všechny ostatní.