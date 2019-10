Okénko trhu: rozpory uvnitř ECB, obchodní jednání USA Čína pokračují

Včera zveřejněné minutes z posledního zasedání ECB potvrzují hluboké rozkoly mezi členy rady guvernérů. Nejostřejší výhrady se týkaly nově spuštěného programu nákupu aktiv. Více než třetina členů rady, včetně šéfů centrálních bank nejvýznamnějších zemí bloku Německa a Francie, vyjádřilo silné pochybnosti o efektivitě dalšího nákupu dluhopisů. Jeho účelem je zajistit dostatek likvidity na trzích na podporu investiční aktivity i vadnoucí evropské ekonomiky. Názorová rozepře mezi členy vedení silně narušuje důvěryhodnost celé instituce a vyvolává otázku, zda bude banka schopna účinně plnit svoji roli. V podmínkách extrémně nízkých výnosů bude podle oponentů další nákup aktiv málo efektivní a tento nástroj by měl být použit až v případě krajní nouze. Zároveň tento týden prosákly na veřejnost zprávy, že měnový výbor, který připravuje podklady pro radu guvernérů, se stavěl proti dalšímu nákupu aktiv. Neshody tedy panují i uvnitř samotné ECB. Dva ze šesti členů výkonného výboru ECB odmítali nákup aktiv, jeden člen byl pak proti dalšímu snížení záporné depozitní sazby. Německá zástupkyně S. Lautenschlaeger kvůli nesouhlasu se směřováním měnové politiky po zasedání rezignovala na svou funkci. Ze zveřejněného zápisu zároveň vyplývá, že pokud by se neprosadil nový program nákupu aktiv, byli by bankéři ochotni snížit depozitní sazbu až o 20 bazických bodů. Rozporuplně byla přijata i dvouúrovňová „tiering-rate“, která prošla jen těsnou většinou. Nově nastupující prezidentka ECB Ch. Lagardeová tak bude mít hned na začátku svého mandátu plné ruce práce, aby rozhádané ECB udala jednotný směr.



Očekávání ohledně obchodních jednání mezi USA a Čínou jsou optimistická. Dnes odpoledne se má setkat čínský vicepremiér Liou Che s americkým obchodním zmocněncem a ministrem financí. Na večer je pak naplánována i schůzka s prezidentem D. Trumpem. Podle jeho slov jdou dosavadní vyjednávání velmi dobře. Navíc byly zveřejněny informace, že některé společnosti mohou opět obchodovat se technologickou firmou Huawei. Přílišný optimismus však není na místě, již v minulosti jsme byli několikrát svědky prudkých obratů. Předpokládá se, že americká administrativa ponechá cla na čínské zboží v hodnotě 250 mld. USD na současné výši 25 %, původně mělo dojít k jejich zvýšení na 30 % od 15. října. Jednat se bude také o zrušení amerických cel na spotřební zboží v hodnotě 156 mld. USD, která by měla vstoupit v platnost v prosinci. Čína by měla na oplátku zrušit odvetná cla a navýšit nákupy amerických plodin. Uklidnění napětí v obchodních vztazích se pozitivně odrazilo na akciových trzích.



Kurz koruny během dneška postupně umazává včerejší ztráty a shora se přibližuje hladině EUR/CZK 25,8. Lehce posilují i ostatní měny regionu.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.