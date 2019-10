Denné zhrnutie: Spotrebiteľská dôvera v USA prekonala očakávania

Na trhoch panuje pozitívna nálada, čo sa pretavilo do ziskov na hlavných európskych, ako aj amerických akciových indexov. Táto pozitívna nálada je spôsobená primárne pozitívnymi vyjadreniami prezidenta Donalda Trumpa, a teda investori čím ďalej, tým viac vsádzajú na to, že k obchodnej dohode skutočne dôjde, čo by podporilo rast na akciových trhov z dlhodobého hľadiska.

Na druhej strane, ropa (OIL) zaznamenala nárast kvôli výbuchu iránskeho tankeru.

V USA bol zverejnený index spotrebiteľskej dôvery, ktorý v októbri zaznamenal nárast na úrovni 96 bodov (očakávala sa úroveň 92 bodov). Tieto pozitívne čísla poukazujú na to, že spotreba, základná zložka amerického rastu HDP, je zatiaľ stále v poriadku.

Americký akciový index US500 zaznamenal kvôli pozitívnemu vývoju americko-čínskych obchodných rozhovorov najvýraznejší nárast za posledné dva mesiace (+2%). V prípade, ak cena dokáže prekonať hranicu 3000 bodov, otvorí sa priestor pre rast k historicky najvyšším úrovniam.Zdroj: xStation5