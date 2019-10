Naděje nad dohodou o brexitu? Libra a britské akcie prudce rostou

Britská libra zažívá nejlepší dva dny za posledních deset let, prudce rostou akcie britských bank, ale i třeba maloobchodního řetězce Marks & Spencer. Optimismus vyvolala série vyjádření britských a evropských činitelů, která snižují hrozbu divokého odchodu Británie z Evropské unie, která už dlouhé měsíce straší trhy. Naopak britské vládní dluhopisy třetím dnem za sebou klesají.

Vyjednávání o brexitu se posunula do kritické fáze. Evropský vyjednavač Michel Barnier se dnes sešel se svým britským protějškem Stephenem Barclayem a obě strany pak uvedly, že jednání byla konstruktivní. Podle nejmenovaných zdrojů Barnier navíc doporučil, aby jednání o brexitu vstoupila do fáze, během které obě strany tajně sepisují právní text samotné dohody. Podle zdrojů, na které se odvolává The Guardian, dali ambasadoři zastupující členské státy EU zelenou ke zrychleným jednáním v naději, že podmínky se podaří dohodnout do summistu EU, který se koná příští týden ve čtvrtek.

Naděje ovšem zasvitla už ve čtvrtek odpoledne po setkání britského premiéra Borise Johnsona a irského premiéra Lea Varadkara. Tématem vzájemné schůzky bylo překonání patové situace ve vzájemných jednáních. Oba lídři poté prohlásili, že si dokážou představit cestu k možné dohodě. Irsko je kvůli nejasnostem o podobě budoucí hranice mezi ním a Británií jedním z hlavních protagonistů jednání o brexitu a pokud země říká, že si dohodu dovede představit, mohlo by to přinejmenším zabránit neuspořádanému brexitu, který byl pro britskou ekonomiku a libru asi nejhorší možný scénář, podotkl Bloomberg.

Johnson chce Británii z EU vyvést už na konci měsíce, jak říká, „s dohodou či bez“. Prezident EU Donald Tusk po Johnsonově setkání s Varadkarem ovšem uvedl, že obdržel “silné signály” napovídající, že dohoda o brexitu je možná.

Nejnovější pozitivní slova zvedla k libru, která si k dolaru dnes polepšila o více než 1,8% na $1.2667 USD. Za poslední dva dny se na tomto páru zvedla o více než 3 %, což je pro ni největší dvoudenní rally minimálně od června 2016, kdy se Britové v referendu vyslovili pro odchod z osmadvacítky. K hlavním měnám má libra namířeno k největšímu dvoudennímu zisku dokonce od roku 2009, ukazují data Bloombergu.

Rostou akcie bankovních společností: akcie Royal Bank of Scotland Group se zvedly až o více než 11 % a akcie Lloyds až o 10 % díky nadějím, že dohoda o brexitu by podpořila domácí banky. Pro největšího britského poskytovatele hypoték Lloyds to je největší vzestup od února 2016.

Akcie společnosti Marks and Spencer přidávaly dnes odpoledne masivních 10 %. Akcie nízkonákladových aerolinek easyJet rostly o 9 % a akcie developera Crest Nicholson o 9,1 %. Všechny firmy mají expozici na důvěru spotřebitelů a jejich výdaje, takže brexit bez dohody by se jich nemile dotkl, podotýká web The Guardian.

Zdroje: The Guardian, CNBC, Bloomberg, Reuters