Komise schválila reformu důchodů. Jak bude systém nově vypadat?

Komise pro spravedlivé důchody odsouhlasila na pátečním jednání plán na reformu důchodového systému. První pilíř se má rozdělit na solidární část, hrazenou z obecných daní, a zásluhovou, hrazenou z pojištění. Co to bude znamenat pro důchodce?

Česko stárne a seniorů přibývá rychleji než pracujících. Proto se musí současný důchodový systém změnit, podle expertů bude brzy neudržitelný. Je totiž založen na průběžném způsobu financování. To znamená, že lidé v produktivním věku v důsledku hradí penze důchodcům.

Z hrubé mzdy totiž lidé odvádí důchodové pojištění, z něhož se pak penze vyplácejí. Už nyní ale tyto peníze nestačí, a tak musí stát důchody financovat i z jiných zdrojů. O tom, jak by měl model vypadat v budoucnu, právě v pátek jednala Komise pro spravedlivé důchody.

Členové komise se shodli, že by se na novém systému mělo začít co nejdříve pracovat. Podle něj by se měl současný průběžný pilíř rozdělit na nultý solidární a první zásluhový. Nultý pilíř by byl hrazen ze státního rozpočtu, zatímco zásluhový z důchodového pojištění.

Podle šéfky komise Danuše Nerudové by solidární část mohla činit šest až deset tisíc korun. Druhá část by se vypočítávala podle předešlých výdělků. Přesnou podobu reformy chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představit v polovině prosince.

Výpočet důchodů by byl podle odborníků v tomto případě navíc srozumitelnější pro samotné penzisty. Solidární část by mohla sloužit jako minimální důchod, který by byl pro všechny důchodce stejný. Měnila by se tak jen výše zásluhového pilíře.





Průměrný důchod v příštím roce vzroste o 900 korun. Více v reportáži TV Nova: