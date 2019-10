Obavy z recese stoupají, analytici a ekonomové předpovídají její začátek během následujícího roku

Vzhledem k neuspokojivým ekonomickým datům a probíhající obchodní válce mezi Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy, tak je strach z příchodu recese o to větší. Vzhledem ke své vážnosti, tyto aspekty na trhy tvrdě doléhají. Navíc roste počet ekonomů a analytiků, kteří predikují recesi během následujících dvou let.

Průzkumy

Americká Národní asociace pro byznys a ekonomiku provedla průzkum, který zveřejnila v pondělí tohoto týdne. Z průzkumu vyplývá, že až 80 % ekonomů si myslí, že hospodářský růst zpomaluje. To znamená, že tu máme od června nárust o 20 procentních bodů, kdy si to myslelo pouze 60 % ekonomů. Více jak polovina z nich se vyjádřila, že největším rizikem je aktuální obchodní politika s protekcionismem a že nejpravděpodobnější období pro začátek krize je polovina roku 2021.

Ekonomové nejsou ale jediní, u kterých se strach prohlubuje. Průzkum totiž ukazuje, že u manažerů hedgeových fondů je stupeň obav na nejvyšší úrovni za poslední dekádu. A Bank of America Merill Lynch si také nechala zpracovat průzkum, ze kterého vyplývá, že 38 % investorů očekává začátek recese už v dalším roce.

Nedávný průzkum globálního obchodního výhledu Duke University z CFO zjistil, že obchodní optimismus byl na nejnižší úrovni za poslední tři roky. Až 53 % amerických finančních ředitelů věří, že než budou v roce 2020 prezidentské volby, tak recese udeří. Zatímco další dvě třetiny vidí příchod recese ke konci roku 2020.

Podle nedávného průzkumu UBS se i většina mimořádně bohatých chystá na recesi už v roce 2020. Více než polovina domácností očekává v příštím roce pokles a výsledky ukázaly, že 45 % již přesouvá svá portfolia na dluhopisy a nemovitosti a 42 % zvyšuje své hotovostní rezervy. Na druhou stranu ekonomové, které nedávno Bloomberg oslovil, jsou o něco pozitivnější. Z těcho ekonomů předpoívá recesi v příštím roce 35 %. Nicméně, je to za jediný rok skok z 20 %.

Pozadí problému

Rostoucí počet analytiků se obává nejnovějších ekonomických ukazatelů v USA, kdy výrobní aktivita zasáhla desetileté minimum. U odvětví služeb jsou to pak tříroční minima. V kombinaci s pokračující obchodní válkou s Čínou to vedlo ke zvýšeným obavám z nastávající recese. Což se samozřejmě odráží i ve stavu akciových trhů.

Pesimismus je na vzestupu už od začátku roku 2018, takže tyhle zprávy nejsou nic nového. Nicméně, další krize jednou udeřit musí a tyhle spekulace okolo jsou jen hodně hrubými odhady. Pokud sledujete moje analýzy na trhy, konkrétně S&P 500, Dow Jones a Nasdaq, tak víte, že celý minulý rok to bylo jak na horské dráze.

Takto vysokou volatilitu právě způsobuje špatný sentiment. Je to prostě odrazem toho, že tržní účastníci si nejsou v podstatě moc pevní v kramflecích. Jak víme, tak Federální rezervní banka svým rozhodnutím situaci ke konci roku razantně pozměnila a všem bylo jasné, že krize/recese byla odvrácena. Nicméně, byl to jenom posun na neurčito.

Závěr

Krize jednou přijít musí a neustále dokola se oddalovat nedá. Stávající mechanismy monetární politiky sice dokáží leccos vyřešit, ale pokud se budou tímto stylem neustále dokola využívat, tak jednou přestanou mít na ekonomiku účinnost a příchod krize bude opravdu hodně tvrdý.

To je taky jeden z důvodů, proč se tak moc dařilo stříbru a zlatu, protože na vrcholu hospodářského cyklu se kapitál přelévá do instrumentů, které investoři považují za bezpečné přístavy. Vysoce rizikové aktiva nikdo nechce v dobách, kdy je sentiment hodně na vážkách.

