Postavení Karla Gotta v české kultuře je jedinečné a výrazné - Petr A. Bílek (Video)

Čím to, že právě osobnost Karla Gotta vzbuzuje v české společnosti takovou pozornost a takové emoce? A co o nás vypovídají všechny mediální i politické debaty od doby, kdy byla oznámena zpráva o jeho úmrtí? Literární teoretik a historik, profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Petr A. Bílek je hostem Interview Plus. Pořad moderuje Michael Rozsypal.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/2r7/AaLfshhY-petr-a-bilek-postaveni-karla-gotta-v-ceske-kulture-je-jedinecn.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

