Perly týdne: Panika není strategie, podmínka další rally a my chceme zvážit Standu

„Malá velká“ investiční příležitost: CNBC si všímá toho, že index Russell 2000 za poslední rok oslabil o 9 %, zatímco akcie v indexu S&P 500 za stejné období mírně posilují. Tento pohyb vedl k tomu, že „valuace akcií menších společností se nachází na nejatraktivnějších úrovních za posledních několik let“. CNBC dodává, že „tyto tituly si obvykle vedou lépe než akcie velkých společností v době, kdy Fed snižuje sazby“. A navíc jsou povětšinou méně citlivé na negativní vývoj v mezinárodním obchodě, protože se zaměřují zejména na domácí trh.





„Valuace mají z krátkodobého hlediska jen omezenou predičkní sílu, ale opak platí při dlouhodobém pohledu“, uvedla k tématu Jill Carey Hallová z Bank of America Merrill Lynch. Současné výše valuací menších společností pak podle ní naznačují, že tento segment trhu si v následujících deseti letech povede lépe, než zbytek trhu. Jefferies zase na základě historických dat tvrdí, že pokud se mezera ve valuacích nachází na současné úrovni, menší společnosti v roce následujícím překonají svou návratností ty velké v průměru o 6 procentních bodů.CNBC ale varuje, že akcie menších společností také bývají mnohem volatilnější. Například celý index Russell 2000 se letos pohnul 65krát o více jak 1 % za den, což je téměř dvojnásobek těchto případů než u indexu S&P 500. Co se týče rizika, je tak v tomto segmentu trhu třeba větší opatrnosti. A citlivější by zřejmě byl i na případný propad americké ekonomiky , i když tvrdá data zatím naznačují, že ta stále stojí na pevných nohou. Eric Marshall z Hodges Capital se navíc domnívá, že akcie menších firem budou investory v delším období za více rizika kompenzovat svou vyšší návratností.Charles Schwab je jednou z nejznámějších postav investičního světa, v rozhovoru pro CNBC mimo jiné uvedl: „Při správných valuacích bychom kupovali jiné společnosti. Jsme ale silní a velmi nezávislí. Pokud to ale bude výhodné pro naše akcionáře, uděláme to“. CNBC pak poukazuje na jeho knihu, ve které popisuje i to, jak jednal s klienty v nejtěžších dobách na trhu, tedy v letech 1987, 2000 a 2007 – 2008. Klienti podle jeho slov panikařili a stahovali z investičních fondů velký objem kapitálu i přesto, že se trh nacházel na svém dně. Schwab je podle svých slov přesvědčoval a uklidňoval tím, že „panika není strategie“.„Ne vždy jsme měli dokonalé načasování. Když byl ale trh o 40 % níž, rozeslali jsme zprávy, aby lidé neprodávali, protože není čas na paniku. Za šest měsíců na tom budeme mnohem lépe. Takhle jsme k tomu tehdy přistupovali“, uvedl Schwab pro CNBC. Dodal, že klienti jeho rad často neposlouchali a chovali se přesně opačně, než by měli – prodávali na dně a kupovali na vrcholu trhu. Schwab je podle CNBC velkým zastáncem finančního vzdělávání, které by v rozšířenější podobě mělo zahrnovat i studium lidského chování a toho, jak náš strach a omezená racionalita ovlivňují naše investiční rozhodování.Investiční společnost Pictet si v jedné ze svých nových analýz všímá toho, jak se rozšiřuje propast mezi tradičně používaným indexem S&P 500 a jeho variantou kalkulovanou na základě rovných vah všech společností. Pictet k tomu píše, že tento vývoj je tažen tím, jak dobře si vedou akcie megaspolečností, což vede k „silné polarizaci trhu“. Jde o známku toho, že „zisky indexu již ztrácí dech“. Na to, aby trh mohl znovu znatelně posílit. Je pak třeba, aby se rally rozšířila na širší pocit akcií . Pictet také dodává, že index počítaný na základě stejných vah „je výrazně méně drahý, než ten počítaný tradiční metodou“.Společnost ve své analýze ukazuje i výstupy modelů odhadujících pravděpodobnost recese v americké ekonomice . Ty jsou založeny na výnosové křivce a vývoji spotřebitelské důvěry. Odhadovaná pravděpodobnost se postupně zvedá a v jednom případě již dosahuje hodnot blížících se 50 %:MMF v jedné ze svých posledních analýz poukazuje na regionální ekonomickou nerovnost ve vyspělých zemích. Fond píše, že například průměrný reálný produkt na hlavu v USA je mnohonásobně vyšší než na Slovensku. Zároveň je HDP na hlavu v New Yorku o 100 % vyšší než v Mississippi. Jedním ze způsobů, jak měřit regionální nerovnost, je poměr reálného HDP na hlavu u deseti nejbohatších regionů k 10 nejchudším. V případě Itálie tento poměr dosahuje hodnoty 2 a produkt na hlavu v Trentu je asi dvojnásobný ve srovnání se Sicílií. Naopak v Japonsku je hodnota poměru jen na 1,32.Jak ukazuje následující graf, rozdíly v bohatství regionů se ve vyspělých zemích prohlubují zhruba od konce osmdesátých let a tento trend již eliminoval předchozí pokles nerovnosti. Ve vyspělých zemích se nyní popsaný poměr pohybuje kolem hodnoty 1,7, takže ty nejbohatší regiony jsou v průměru o 70% bohatší, než ty nejchudší.MMF dodává, že lidé v chudších regionech trpí i horším zdravím a nižší očekávanou délkou života. Je tu menší podíl univerzitně vzdělaných lidí a těch nacházejících se v produktivním věku. Nezaměstnanost bývá vyšší, participace nižší. Tyto regiony se často zaměřují na zemědělství a výrobní sektor, méně zde nalézáme telekomunikační, informační a finanční služby. Fond dodává, že řešením může být cílená fiskální politika, ale je třeba dávat pozor, aby „více pomáhala, než škodila v procesu dohánění bohatších regionů“.V minulých Perlách týdne jsme poukazovali na to, že „ Česká pošta plánuje do roku 2025 propustit až sedm tisíc zaměstnanců, na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb to nic nezmění“ (zdroj: Novinky.cz). Eurostat shodou okolností tento týden zveřejnil data týkající se počtu pracovníků v poštovních a kurýrních službách v evropských zemích. V celé EU je na 10 000 obyvatel 42 pošťáků a kurýrů, nejméně jich podle Eurostatu nalezneme v Portugalsku a Řecku (zhruba 17). Naopak nejvíce jich nalezneme ve Velké Británii a hned za ní se s téměř 60 zaměstnanci pošt a kurýrních služeb na 10 000 obyvatel nacházíme my. Podobně je na tom Slovensko:Centrum.cz informuje o tom, že „ředitelky školek jednaly s Babišem . Vydržíme dost, ale už je toho opravdu moc, říkají“. Portál dodává, že „stát v posledních letech zavalil školky dalším a dalším papírováním, jež s sebou přinesly inkluze a také povinný předškolní rok docházky, nijak však tento nárůst práce nekompenzoval, ať již finančně, nebo personálně“.

„Ve firmách i na úřadech na to máte projektového manažera, ekonomické oddělení a já nevím, co všechno, ale tady to musí zvládnout ředitelka, a to ke své práci úřednice a učitelky, z čehož plyne často desetihodinová pracovní doba," uvedla pro centrum.cz Andrea Benešová. Studie institutu CERGE-EI z roku 2018 podle portálu pak ukázala, že „předškolní docházka vyrovnává startovní pozice dětí při nástupu do školy, a proto největší pozitivní dopad předškolního vzdělávání pociťují právě děti ze znevýhodněného prostředí. Jenže právě děti z těchto rodin chodí do školky nejméně a stát se to marně snaží dohnat represí - nařízením povinné předškolní docházky“.



Zvážíme Standu? Seznam.cz píše o tom, že „třeboňští rybáři začali v pátek s výlovem Rožmberka, největšího rybníku v České republice, který má rozlohu přes 640 hektarů“. Jako jediný se tak musí před výlovem vypouštět už čtrnáct dní dopředu. „Očekáváme, že z rybníku vylovíme 150 tun tržních ryb, 120 tun z toho bude tvořit kapr a 30 tun počítáme na ryby vedlejší,“ uvedl pro seznam.cz předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. „Rybáři doufají, že se letos povede chytit i sumce Standu, kterého sem před několika lety převezli z Bošileckého rybníka. Ten mu už totiž byl malý“, píše portál s tím, že loni se ho vylovit povedlo a Standa vážil celých 40 kilogramů.