Česká elektrárna v Chile míří do CarbonFree

Skupina Solek dokončila a připojila do sítě fotovoltaickou elektrárnu Villaseca v regionu Maule, jižně od hlavního města Santiaga. Je to již čtvrtý dokončený projekt českého investora v Chile. Na tuto elektrárnu se vztahuje obří kontrakt skupiny Solek s uskupením CarbonFree. To je tvořeno kanadskými investory do obnovitelných zdrojů a Solek s nimi vloni podepsal smlouvu na výstavbu elektráren. Villaseca má instalovaný výkon 2,99 MW.

„Nově dokončený projekt je předvojem flotily zdrojů o výkonu až 250 MW, které chceme v Chile během nejbližších let realizovat. Je to zároveň první spuštěný projekt z letošních celkem 26 MW. Dalších 14 MW je ve výstavbě a dokončeny budou začátkem příštího roku,“ uvedl Zdeněk Sobotka, zakladatel a majoritní akcionář skupiny Solek. „Kromě kanadských a amerických finančníků ale myslíme i na české zájemce o zelené investice. Ti se s námi mohou podílet na investicích do dalších nejméně 100 MW elektráren v rámci tohoto balíku chilských projektů, a to formou fondu kvalifikovaných investorů Solek SICAV,“ doplnil Zdeněk Sobotka.

Chilské portfolio Solek se skládá z jednotlivých elektráren o velikosti 3 až 10,66 MWp DC v rámci programu Pequenos Medios de Generación Distribuida (malé výrobny obnovitelné energie), který je založen na menších zdrojích o velikosti do 10,66 MWp DC. Tři dříve postavené elektrárny v Chile byly již úspěšně spuštěny a dodávají do sítě elektrickou energii.