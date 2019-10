Libra již mohutně posiluje...

Jestliže obchodní dohoda mezi USA a Čínou je velmi nejistá, tak daleko. Včera se totiž sešel britský premiér Johnson a irský premiér Vadakar přičemž po jednání se oba vyjádřili, že jsou obě země na cestě k dohodě ohledně sporného řešení irské hranice , která je stále neuralgickým bodem ve vyjednávání brexitové dohody. Ačkoliv jde jen o slovní vyjádření, tak libra na tato slova reagovala dramatickým posílením a euru se dále podařilo připsat si další zisky nad hranicí 1,10. Dnes, kdy má dojít k jednání mezi hlavními vyjednavači Velké Británie (Barclay) a EU (Barnier) se uvidí nakolik byla včerejší reakce přehnaná. Pokud by se ovšem i po tomto jednání rýsovala dohoda mohlo by jít o zásadní průlom, jež může mít fatální důsledky pro řadu aktiv zejména v Evropě . Pravdou nicméně zůstává,, že novou dohodu by musí schválit všechny země EU a britský parlament, takže opatrnost je na místě.