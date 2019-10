Íránský tanker prý zasáhly střely. Ropa vyletěla nahoru

O více než dvě procenta na barel dnes vystřelily ceny ropy poté, co Írán oznámil, že dvě střely zasáhly jeden z jeho tankerů v Rudém moři. Uvedla to íránská státní média. Podle Teheránu vyšly střely pravděpodobně ze Saúdské Arábie, což by znamenalo další eskalaci v konfliktu mezi oběma regionálními velmocemi. Íránská státní tankerová společnosti NITC ale později popřela, že by střely přišly ze Saúdské Arábie. Saúdská Arábie se prozatím nevyjádřila.

Tanker Sabiti, schopný unést zhruba 1 milionu barelů ropy, byl poškozen dnes u saúdskoarabského přístavu Džidda. Exploze, které nastaly nad ránem místního času, poškodily dvě z hlavních nádrží na ropu, uvedla íránská tisková agentura IRNA. Z tankeru začala unikat ropa, podle íránských médií se ale únik podařilo zastavit.

Exploze nastaly několik týdnů poté, co se saúdská ropná zařízení stala terčem útoku vedeného drony, který Rijád svalil na Írán. K napětí v regionu přispěly také kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jednostranně vypověděl mezinárodní jadernou dohodu s Íránem a uvalil na tuto zemi sankce.

Ceny ropy po explozi zpevnily až o 2,3 %. Pro Brent dopoledne tento nárůst znamenal průběžné denní maximum 60,65 USD za barel. WTI se vyhoupla až na 54,87 USD za barel.

Brent je ale stále níže, než kde se nacházel před údery na saúdská ropná zařízení ze 14. září.

Zdroje: Reuters, Bloomberg