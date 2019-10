Na měsíční libře se usadili opatrní býci

Libroví obchodníci nabírají na optimismu, případně lze říci na opatrnosti. Dokazuje to vývoj opčního trhu, který u konkrétního instrumentu v konkrétním tenoru trhal historické rekordy.

Jedná se o zajištění prostřednictvím strategie risk reversal, která je tvořená kombinací call a put opcí a z níž je možné vyčíst sázky trhu na možný posun podkladového aktiva v daném tenoru. Řeč je konkrétně o páru libra proti americkému dolaru v době jednoho měsíce. Jak je patrné z grafu, zajištění proti možnému posílení GBPUSD vzrostlo na historicky nejvyšší hodnoty od doby, kdy agentura Bloomberg začala strategii sledovat.

Spouštěčem posunu na nová maxima byl výstup ze včerejšího setkání britského premiéra Johnsona a jeho irského kolegy Varadkara. Právě druhý zmínění po výměně názorů uvedl, že vidí cestu k dohodě, které by mohlo být dosaženo ještě tento měsíc. Setkání premiérů bylo dle jejich vyjádření podrobné a konstruktivní, přičemž se řešily zejména celní otázky. Vzhledem k tomu, že prvotní očekávání nebyla nastavena na jakkoliv pozitivní výsledek, logickým výstupem byl nárůst optimismu na spotu libry jak vůči dolaru, tak i euru.

Příští klíčovou událostí bude summit EU, na kterém by mělo vrcholit jednání o brexitové dohodě. I přes včerejší komentáře ohledně možných ústupků z britské strany zejména v otázce irské pojistky není jisté, že by taková varianta prošla parlamentem. Vedle toho stále platí, že jakmile by nebylo dosaženo dohody do 19. října, britský premiér by dle nedávno přijatého zákona měl požádat o prodloužení článku 50 o tři měsíce, což je však scénář, který Johnson dlouhodobě odmítá.

Librový optimismus tak může být pouze krátkodobý. I přes Johnsonův odpor se přikláníme k tomu, že na posunutí brexitu nakonec dojde. Otázkou pak zůstává, zda dalším bodem budou předčasné volby či jiný scénář. Co se týče nejbližších událostí, dnes se uskuteční schůzka zástupců Velké Británie s hlavním vyjednávačem EU pro brexit Barnierem. Pokud by i v tomto případě vyzněly komentáře pozitivně, můžeme očekávat další zpevnění libry, posun výše zmiňované strategie risk reversal, a nakonec i úpravu otevřených librových pozic, u kterých pozorujeme postupné snižování čistých shortů.

Pozitivní dění kolem brexitu se částečně podepsalo i na euru, které vůči dolaru zpevnilo nad hranici 1,1000 EURUSD. Dnes se investoři budou zaměřovat zejména na jednání mezi USA a Čínou, v jehož rámci by mělo dojít na setkání amerického prezidenta Trumpa s čínským vicepremiérem.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1012 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,65 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1000 do 1,1059 EURUSD.*

Na domácích finančních trzích jsme včera pozorovali lehkou revizi očekávaného růstu sazeb. Postarala se o ní poslední data o inflaci, která skončila pod očekáváním trhu, přičemž důraz klademe, dle vyjádření ČNB, na zmínku o mírně nižší jádrové inflaci.

Vedle mírného poklesu sazeb FRA kontraktů 3x6 jsme rovněž pozorovali oslabení koruny směrem k úrovni 25,90 za euro. Následně však byla část těchto ztrát umazána. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,82 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,85 až 25,91 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,38 až 23,56 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.