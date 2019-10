Obchodní jednání pokračují

Včera začalo ve Washingtonu po několika měsících dvoudenní obchodní jednání mezi americkými a čínskými vyjednávači. V případě, že by se jednalo o další neúspěšné kolo, zvýšil by Trump cla uvalená na čínský dovoz. Konkrétně by jednalo o navýšení ve výši pěti procentních bodů - z 25 % na 30 % - na zboží v hodnotě 250 miliard dolarů.



Spojené státy žádají lepší ochranu duševního vlastnictví, snížení schodku v obchodní bilanci, který by měl být i mimo jiné zajištěn snadnějším přístupem na čínské trhy, ale i dodržování lidských práv pro čínské občany.



Ze strany USA před schůzí zaznělo, že pokud vše půjde dle nejlepšího možného scénáře, výsledkem by měl být souhlas Číny s dodatečnými nákupy zemědělské produkce. Na oplátku by pak Trump odvrátil zvýšení cel – dodejme alespoň prozatím. Nicméně očekávání jsou spíše pesimistická v tom smyslu, že na finální dohodu jako výstup aktuálních jednání spojenou s ukončením obchodních válek by si mnozí nevsadili. Přitom právě Trump je osobou, která má významný vliv na globální dění. Napětí, které panuje ve světové ekonomice, ovlivňuje negativně vývoj mnoha hospodářství. Ukončení obchodních sporů tak představuje nejlepší možný scénář, který by ekonomiky mohly zažít. Zdali se jej dočkají, je otázkou. Nicméně lze očekávat, že Trump se do výraznějšího prohlubování sporů nepustí. Při nejmenším ne v období, než budou známy výsledky prezidentských voleb, které Američany příští rok čekají. Volební kampaň postavená na ekonomických úspěších je vždy dobrou strategií a jak sám Trump moc dobře ví, vyhrocené obchodní spory ani USA nesvědčí. Ačkoliv veřejnosti mnohdy prezentuje jiná tvrzení.

Trump po schůzce hodnotil jednání optimisticky, ale zkušenost říká, že to ještě nic neznamená. Dnes by se měl potkat s čínským vicepremiérem.



Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny