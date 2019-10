SEC zamítá žádost o Bitcoin ETF

Dlouho očekávané stanovisko Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) je na světě. Společnosti Bitwise Asset Management a NYSE Arca podaly k americké komisi žádost o schválení prvního Bitcoin ETF. Výsledný verdikt zní – zamítnuto!

Nesplněné požadavky

Ve svém prohlášení ze dne 9. října 2019 SEC uvedla, že žadatelé o Bicoin ETF, společnosti Bitwise Asset Management a NYSE Arca, nesplnily nezbytné požadavky. K těmto požadavkům pak zejména patří možná manipulace s trhem a možnost nezákonné činnosti. SEC konkrétně sdělila:

„Komise nesouhlasí s touto navrhovanou změnou pravidla. Jak je uvedeno níže, společnost NYSE Arca nesplnila své břemeno podle devizového zákona a pravidel praxe Komise, aby prokázala, že její návrh je v souladu s požadavky devizového zákona, oddílu 6 písm. B). (5). Zejména pak požadavek, aby pravidla vnitrostátní výměny cenných papírů byla navržena tak, aby zabránila podvodným a manipulativním jednáním a praktikám.“

Matthew Hougan

Ještě 7. října přitom generální ředitel a vedoucí výzkumu v Bitwise Matthew Hougan optimisticky komentoval situaci před schvalováním na CNBC, kde řekl:

„Ke schválení Bitcoinového ETF jsme blíže, než jsme kdy byli.“

Rovněž zde vyzdvihl významný růst, který celý krypto prostor v posledních letech zaznamenal. K této skutečnosti uvedl:

„Před dvěma lety na trhu bitcoinů nebyli žádní regulovaní a pojištění správci. Dnes, … existují velká jména jako Fidelity a CoinBase se stovkami milionů dolarů pojištění od firem, jako je Lloyd´s of London.“

Bitwise Asset Management

S odstupem několika hodin poté vydala společnost Bitwise tiskovou zprávu, ve které mimo jiné uvedla:

„Velmi si vážíme pečlivé revize SEC. Podrobná zpětná vazba, kterou nám poskytli, ukazuje kritický kontext a jasnou cestu pro uchazeče o ETF, aby pokračovali vpřed v úsilí o schválení ETF.“

Společnost Bitwise však zároveň uvedla, že svoji žádost hodlá podat znovu, a to v co nejbližším termínu. V tiskové zprávě se dále uvádí:

„Těšíme se, že budeme i nadále produktivně spolupracovat se SEC na vyřešení jejich zbývajících obav. Naši žádost hodláme podat znovu, a to co nejdříve.“

Více než rok trvající dialog s regulačními orgány tedy očekávaný výsledek zatím nepřinesl. Společnost Bitwise svoji tiskovou zprávu uzavřelo slovy:

„I když se nám nepodařilo uspokojit obavy SEC…jsme potěšeni pokrokem, který toto odvětví dosáhlo. Věříme, že s dalším výzkumem a pokračujícím pokrokem v širším ekosystému budou nakonec vyřešeny zbývající obavy a výzvy.“

Závěr

Poslední žádostí, kterou by se měla Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zabývat, je žádost o schválení Bitcoin ETF od společností Wilshire Phoenix a NYSE Arca. Vzhledem k tomu, že tato žádost prozatím ležela ve stínu těch ostatních, příliš šancí na schválení se jí nedává. Komise by měla rozhodnout do 28. prosince 2019.