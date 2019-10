Politico: Evropská doprava by se měla přenést na vodu, chybí ale infrastruktura

Evropská unie chce, aby se 30 % nákladní dopravy kontinentu přesunulo tam, kde nebude tolik znečišťovat životní prostředí. Tedy například na vodní cesty. Těch vnitrostátních je nyní podle Politica 37 000 kilometrů a většina této vodní infrastruktury pochází z padesátých a šedesátých let. Problém spočívá proto v tom, že jde o infrastrukturu, která moderní dopravě nevyhovuje – mosty například stojí příliš nízko a cesty jsou příliš úzké na to, aby po nich mohly plout moderní nákladní lodě.



Politico tvrdí, že zemím Unie se moc nechce do modernizace vodní dopravy, ale pokud k ní nedojde, firmy dopravu ze silnic na vodu nepřenesou. Už v roce 2011 přitom Evropská komise navrhovala, aby se zvýšila váha železniční a vodní dopravy a naopak klesl objem zboží, které cestuje po silnicích. „Se stejným množstvím energie může loď převézt jednu tunu nákladu na čtyřnásobnou vzdálenost než nákladní vůz. A jedna loď toho převeze tolik, co stovky kamionů,“ tvrdí Politico.





Podle odhadů by jen na eliminaci těch nejslabších míst vodní infrastruktury bylo třeba 13 miliard eur . Těmi jsou například zmíněné nízké mosty či příliš úzká koryta řek. A také řada zdymadel, která se zasekávají a pak vznikají dlouhé prodlevy v dopravě. To podle Politica úzce souvisí s tím, že hlavní předností vodní dopravy by teoreticky měla být její spolehlivost. Erik Schultz z European Skippers' Organization (ESO) dokonce tvrdí, že firmy se již vrací z vodní dopravy zpět k silniční právě proto, že ta první není dostatečně spolehlivá. Podle jeho názoru je tak ignorována tato čistá a relativně levná cesta kvůli tomu, že neexistuje dostatečná infrastruktura.V současné době se vodní doprava v Evropě koncentruje na povodí Rýna a Dunaje, nejhustší síť cest je v Nizozemí, kde po vodě cestuje 47 % zboží. Politico na závěr dodává, že nečekaným problémem se ale v posledních letech stala i sucha . Ta mimo jiné způsobují to, že zdymadla nejsou funkční a tak zamrzá doprava na celé vodní cestě.Zdroj: Politico