10.10.19 Technická analýza – Chystá se něco? Včerejší pumpa na BTC o 560 USD a zajímavosti z TOP 100 altcoinů

Včera 09.10.19 jsme viděli nárůst kryptotrhu poté, co Bitcoin posílil o 4,73 % a připsal si nárůst o 560 USD. Podívejme se, jak vypadají jednotlivé grafy a jak zareagovaly altcoiny.

Bitcoin posílil o 560 USD

Včerejší pumpa o 560 USD byla na 1D. grafu výrazně viditelná (viď graf). Bitcoin se tak dostal na chvíli na 8 700 USD za kus. Momentální hodnota se pohybuje na 8 550 USD. Navzdory tomuto růstu mnoho nadšenců do kryptoměn zůstává skeptická. Není se čemu divit, BTC padl z 13 000 USD k současným 8 500 USD, přičemž ještě před pár týdny se pohyboval na 7 700 USD.

Včerejší růst dokonale sedí na naši poslední TA na Bitcoin, kde jsme predikovali odraz od 7 500 USD supportu až k 12 300 USD. V této predikci jsme psali o odrazu na supportu a vytvořením konsolidace před tím, než BTC půjde na 12 300 USD, což se podle predikce momentálně děje. Více se o tom dočtete ve včerejší TA na BTC zde: 09.10.19 Trader, co predikoval zastavení propadu na 7500, teď říká: „BTC za 12 000 USD je blíž, než si myslíte!“

Altcoiny se odrazily, ne však všechny. Jak to včera vypadalo na top 100?

Největší skokani z kapitalizace nad 33 mil. USD, t.j. top 100 coinů pode marketcapu.

Nejlépe si z celé top 100 vedl MCO s podílem až 21,61%.

Za MCU následoval Centrality 20,77%, Ren 17,29%, Maker 16,80%, Holo 16,33%, Bitcoin Diamond 13,86%, Seele 13,51%, Populus 12,24%, Crypterium 11,15% a desítku nejlepších z top 100 uzavírá Ethereum Classic 9,69%.

Včerejšek nepřinesl jen růst. Množství krypto dokonce ztratilo v 24. hod. vyjádření. Podívejme se, které to jsou.

Největší „loseři“ z top 100 nejkapitalizovanějších podle market capu.

Nejvíce ztratil méně známý coin Swipe -7,5% následoval Elektroneum, který se sympaticky dostal znovu do top 100 kapitalizace a jeho vyklesání včera může být jen zeslabení růstu z předchozích týdnů, beztak -6,04%. Dále dle tabulky výše.

Situace k 10.10.2019 Situace se od včera změnila, mnohé coiny včerejší „boom“ nakopl k tomu, aby ještě více posílily. Bitcoin se konsoliduje při 8 500 USD. Nejlépe si po včerejšku vede Holo, který na včerejším růstu 16,33% přidalo dalších 6%. Celkově si Holo polepšilo o 23,5% (jen pumpa viz. graf). Co se týče 2. nejlepšího růstu altcoinů z top 100, tak 2. místo zastává Ren. V případě Ren nejde o ojedinělý růst. Ren posiluje už několik dní za sebou a od včera si připisuje již 27 %, když počítám od 00.00 hod. Top 10 ze 100 coinů dnes vypadá takto:

Do top 10 se od včera dostaly i coiny, které zareagovaly později, no přece si připsali pěkný nárůst za 24. hod. Mezi coiny, které ve včerejší TOP 10 nebyly, se nejlépe umístil Dentacoin s nárůstem 14,83%, následuje Kucoin Shares, Ravencoin, Zilliqa.

Za zmínku při těchto výše zmíněných altcoinech jistě stojí Ravencoin (RVN) který v roce 2019 zaznamenal růst ze dna na top o neuvěřitelných 570%. Situace na RVN je momentálně silně bearish, no vidíme při každém náznaku trhu, že se chce RVN odtrhnout z „řetězu“. Pokud by nastala situace, že se trh bude chtít vzpamatovat a konečně poroste nejen BTC, ale i altcoiny, RVN bude mezi tou lepší polovinou co se % zisku týká. Rozhodně doporučuji zařadit si coin do hledáčku.

Včerejší růst zřejmě nepotěší fanoušky 0x (ZRX), protože na ZRX se dokončoval Rising Triangle. Není ale co litovat, fanoušci ZRX si přišli poslední týdny na své. ZRX si 30.08.19 našel konečně své dno po dlouhém propadu do bear marketu. Jeho odraz ze dna na 0,1495 USD až do současné hodnoty 0,266 USD představuje růst o 78,15%.

Momentální růst na ZRX by měl polevit, protože jsme ukončili Rising triangle, no tento růst určitě vzbudil pozornost mezi investory a nebude trvat dlouho, dokud si podobné zisky znovu „urve“ pro sebe. Pokud je předpoklad růstu BTC a celého trhu správný, máme se při ZRX ještě nač těšit. Zároveň nelze zapomínat, že ZRX zaznamenal během roku 2018, ale i v roce 2019 výrazné propady a růst o 78 % vymazal jen zlomek propadu v roce 2019. Celkově pokud byste do ZRX investovali 1.01.2019, tak by Vaše ztráta do dneška činila 13,71%.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik.

