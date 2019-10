Denné zhrnutie: Rastie pravdepodobnosť, že USA a Čína dosiahnu dohodu

Akciové trhy zaznamenali výrazný nárast po tom, čo Donald Trump sa na sociálnej sieti Twitter vyjadri „Veľký deň ohľadom rokovaní s Čínou. Chcú uzavrieť dohodu, ale chcem ju aj ja? Zajtra sa stretnem s vicepremiérom v Bielom dome". Z tejto správy je potrebné extrahovať dva hlavné body; 1) Vyjadrenie Trumpa, že Čína chce dosiahnuť dohodu 2) Možno ešte dôležitejšie je, že podpredseda vlády zostane v USA do zajtra. Predchádzajúce správy, že by odišiel dnes večer naznačovali, že sa dohoda nedosiahne. Americký akciový index US500 sa odrazil od supportu na úrovni 2940 bodov. Ďalší smer bude určovať to, či skutočne dôjde k progresu v americko-čínskych obchodných rozhovoroch. Zdroj: xStation5