Tahle akcie opravdu nabízí jedinečný příběh

Osm bank z Wall Street podle CNBC v pondělí představilo své analýzy akcií společnosti SmileDirectClub. Všechny s doporučením kupovat, akcie přitom od svého nedávného IPO odepisuje asi 36 %. Příběh hodný pozornosti. I proto, že firma nabízí přelomovou věc.



SmileDirectClub vyrábí a prodává zubní rovnátka, bělící gely a podobné produkty. A k tomu poskytuje ojedinělé služby, o těch ale až níže. Podle Credit Suisse by firma měla dosáhnout ziskovosti v roce 2020. J.P. Morgan tvrdí, že SmileDirectClub svým modelem řeší problémy, které na trhu ortodontických potřeb a služeb prý existují celá desetiletí. Tedy zejména vysoké náklady a velká spotřeba času. Bank of America zase hovoří o dlouhodobém růstu tržeb a velkém tržním potenciálu. UBS odhaduje, že tržby porostou do roku 2023 o 50 ročně. CNBC pak připomíná, že po IPO existuje období, kdy velké investiční společnosti nedávají svá doporučení na danou akcii, u této společnosti toto období skončilo právě tento týden. A tím se rozjela ona vlna pozitivních doporučení.



Jak to je s fundamentem firmy? Pohled na finanční výsledky firmy ukazuje, že SmileDirectClub prodělává na úrovni provozního toku hotovosti, v roce 2017 to bylo 30 milionů dolarů , za posledních 12 měsíců 165 milionů dolarů . Po investicích byla firma v záporu 240 milionů dolarů . Kapitalizace společnosti dosahuje 4,3 miliardy dolarů . Scénářů vývoje volného toku hotovosti, který by současnou kapitalizaci ospravedlnil, vymyslíme samozřejmě celou řadu. Následující graf ukazuje jeden z nich:V tomto scénáři předpokládám, že volný tok hotovosti bude ještě jeden rok v záporu, pak se z nuly začne prudce zvedat a ke konci období se stabilizuje na mírně rostoucích 350 milionech dolarů . Co by vlastně mělo takový prudký růst a zlom v hospodaření generovat? V úvodu jsem obecně hovořil o produktech a službách firmy . Dohromady je to nazýváno teledentistry, tedy jakési dentální služby „na dálku“. Například přes internet za pomocí speciálních kamer. Žádné návštěvy ordinací, ale „udělej si sám“ za pomocí odborníka.Keith Speights k tomu na stránkách Fool.com píše, že oficiální asociace dentistů v USA se proti takovému produktu a službám staví negativně a firma se dokonce v některých státech kvůli tomu soudí. Výsledky těchto sporů by pak mohly významně ovlivnit její další úspěch. A investor také dodává, že v USA používá rovnátka méně než 1 % lidí z těch, kteří by mohli. Příčinou je zmíněná vysoká cena tradičních metod. Podle toho tu tedy je potenciál obrovský.Dnes je velkou módou označovat se za technologickou společnost a hovořit o revolucích na trhu, na kterém se daná firma pohybuje. SmileDirectClub ale takovou rovnátkovou revoluci možná nakonec provede a její „příběh“ je podle mne skutečně ojedinělý. Vedle příběhu je ale nutno dívat se i na čísla. Jak ukazuje výše uvedený graf, její hospodaření by se i na ospravedlnění současné korigované kapitalizace stále muselo mohutně zlepšit. Docela jí přeju, aby se to povedlo. Hlavně kvůli těm, kteří by si díky ní mohli dovolit to, co jinak ne.