Patria Investiční konference: Amerika versus Evropa, Zdeněk Tůma i Tomáš Nidetzký nejen o koruně a ČNB

Sledujeme výběr z 11. Investiční konference Patria Finance na hlavní téma: Amerika versus Evropa na Patria.cz online.

Obchodní válka se rozhořela mezi Spojenými státy a Čínou, napětí graduje mezi USA a Evropou. Ekonomiky zpomalují, ale výhledy pro zisky zůstávají velmi slušné. Trendy i nová rizika navozují otázku, co která strana Atlantiku nabízí, za jakou cenu a s jakými riziky. Podpora měnové politiky je klíčovým faktorem hýbajícím finančními trhy a letos se opět stává zásadní vzpruhou pro dluhopisy i akcie. Jak reálné jsou scénáře, které si tržní hráči nyní slibují? Jak moc se trhy staly závislé na měnové podpoře a kde vlastně leží její limity?



Jak nastavit portfolio pro dnešní situaci na trzích? Jak rozbouřenými trhy úspěšně proplouvat? Mezi prvními vyzkoušet revoluční investování, které striktně sleduje cíl a data a neopouští racionalitu, je naprosto odolné vůči tržním náladám a nepodléhá emocím? To vše naprosto jednoduše, na pár kliknutí?



Na které straně Atlantiku investovat? Nad perspektivami pro investice v USA a Evropě se budou na úvod zamýšlet Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, a Tomáš Vlk, hlavní analytik Patria Finance. Nejen témata spojená s měnovou politikou u kulatého stolu budou diskutovat experti na slovo vzatí: ekonom a bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma a nynější viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.



Konkrétní investiční tipy a návrh portfolia pro dnešní situaci na trzích představí akcioví analytici Branislav Soták a Ján Hladký. Revoluční robotické poradenství od Patrie vůbec poprvé veřejně představí byznys architekt Michal Trník. Jak proplout rozbouřenými trhy? V závěrečné diskusi se těšte na výhledy, názory a komentáře hlavního analytika Tomáše Vlka, seniorního analytika Branislava Sotáka, hlavního makléře Marka Trúchlého a seniorního makléře Romana Koděry.

ONLINE:

17:34 Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký na #PatriaKonference: Debata kolem účetní ztráty ČNB mne nechává klidným. Otázkou z pohledu nekonvenčních nástrojů například ale je, co by případně ČNB nakupovala, pokud by chtěla sáhnout k nákupům aktiv - to s ohledem na mělkost tuzemského finančního trhu

17:28 Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký na #PatriaKonference: Domnívám se, že pro případnou další krizi nemá ECB příliš mnoho nástrojů a možností v ruce (v reakci na dotaz, zda ECB "nezaspala", jak reaguje...)

17:09 Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký na #PatriaKonference: Překvapilo mne, s jakou jistotou mají investoři zapracováno snížení úrokových sazeb ČNB, když debata v bankovní radě se odehrává o stabilitě nebo zvýšení sazeb (jejich normalizaci s cílovou úrovní někde 2,5 až 3 %).

Zdeněk Tůma: Rizika vnímám spíše směrem dolů. ECB jasně naznačuje, že bude pokračovat v uvolňování měnové politiky.

Tomáš Nidetzký: Jeden "pedál" jsou úrokové sazby, druhým je kurz koruny.

Zdeněk Tůma: To vnímám jako rozdíl oproti měnové politice předchozí dekády, kdy jsme kurz nebrali jako pedál, ale něco, k čemu lze sáhnout, pokud je skutečně potřeba...

16:49 #PatriaKonference: Koruna má nejlepší léta za sebou, soudí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. CZK ze strany ČNB dle něj příliš impulsu nedostane, trápením je podíl zahraničního kapitálu po intervencích. Myslíme si, že tento faktor bude korunu dále brzdit, vidíme vysoce zajištěné exportéry - plíživá euroizace české ekonomiky. Kilientům doporučujeme spíše nesázet na výraznější zisky české koruny...

16:42 Německo v tuto chvíli popravdě již v recesi je, pokud se díváme na všechna čísla. Nemělo by ale v ním setrvat dlouho. Nečekáme tak recesi napříč naším regionem, říká Jan Bureš.

16:39 #PatriaKonference: Dluhopisy podpoří Fed a poptávka po bezpečí. Trh Fedu nevěří a sází na další pokles sazeb. Dluhopisy zůstávají pojistkou proti korekcím na akciích. Inflaci bude krotit slábnoucí poptávka, říká Tomáš Vlk

16:32 Pohled na americký index ISM říká, že jsme na úrovních předchozích dvou krizí, upozorňuje Tomáš Vlk. Přijde podpora Fedu tentokrát pozdě? Jsme už za křivkou? Jan Bureš se domnívá, že ano...

16:26 Čína i USA hrají vysoko, i když chtějí dohodu na obou stranách. Obchodní útok na Evropu hrozí, ale stále může být odvrácen. Nejde jen o cla, arzenál se rozšiřuje..

16:16 Obchodní války napadají všechny stejně. Hlavní ekonom Patrie Jan Bureš a hlavní analytik Tomáš Vlk rozebírají klíčové téma pro trhy. Realita pro Německo je nejtvrdší, Spojené státy zatím rostou poměrně stabilně...

16:05 Po úvodu generálního ředitele Patria Finance Tomáše Jaroše startuje Patria Investiční konferenci moderátorka Daniela Písařovicová.