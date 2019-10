První klienti CK Neckermann dostali peníze zpět. Vyplatí miliony korun

Cestovní kancelář Neckermann začala klientům proplácet zájezdy, které musela kvůli krachu mateřské společnosti Thomas Cook zrušit. Zatím vyplatila zhruba půl milionu asi dvaceti zákazníkům. Podle smlouvy mají klienti nárok na vrácení peněz do 14 dnů. Proto se teď začaly proplácet první zájezdy, které CK Neckermann, česká pobočka zkrachovalé společnosti Thomas Cook, zrušila 26. září. Vyplácení se týká asi 500 klientů, kteří měli jet na 200 zájezdů. "Klientům jsou vypláceny celé sumy za zrušený zájezd. Vratky řešíme během 14 dnů," potvrdil TN.cz mluvčí cestovní kanceláře Jan Šrámek. Dvoutýdenní lhůta se počítá ode dne zrušení a ne od termínu samotného zájezdu. Kolik bude společnost vyplácet celkem, zatím není jasné. Cestovní kancelář podle Šrámka zasílá klientům se zrušenými zájezdy peníze zpět automaticky, právě před uplynutím 14denní lhůty. "Pokud u zákazníka chybí nějaký potřebný údaj, typicky číslo účtu, zašleme mu formulář, který vyplní," popsal mluvčí společnosti.

Další zájezdy už by CK Neckermann neměl rušit plošně, některé odjezdy od 7. do 31. října byly naopak částečně obnoveny. "Všichni klienti, kteří mají zakoupen pobyt v tomto termínu, budou v co nejkratší době informováni, zda jejich zájezd bude realizován či nikoliv," doplnila cestovka.

Lidé, kteří si na tento termín koupili zájezd, mají počkat na další pokyny. Cestovní kancelář bude každý pobyt řešit individuálně s daným ubytovacím zařízením. Pokud hotel garantuje, že klienty ubytuje dle dojednaných podmínek, lidé na zájezd odletí. Pokud ne, zájezd se zruší.