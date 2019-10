Wall Street vidí naději v jednání Trumpa s Čínou, libra v jednání Johnsona s Irskem

Teprve tweet amerického prezidenta o nadcházejícím setkání s čínským místopředsedou vlády pomohl přešlapující Wall Street k výraznějšímu zisku. Donald Trump se s čínským vicepremiérem Liou Cheem setká v pátek v Bílém domě, což na trzích může zmírňovat nejistotu týkající se táhnoucích se americko-čínských jednání. Z dlouho očekáváných rozhovorů vysokých zástupců obou velkých světových ekonomik, která začala dnes, přicházely zatím rozporuplné zprávy, což přinášelo volatilitu.

Čínští vyjednavači by podle nejmenovaného zdroje Bloombergu byli ochotni přistoupit na alespoň dílčí obchodní dohodu s USA. V uzavření celkové dohody, která by po 18 měsících ukončila obchodní válku mezi oběma zeměmi, ale prý moc nevěří. Sám prezident Trump v pondělí uvedl, že by dal přednost úplné obchodní dohodě s Čínou.

Americké desetileté výnosy míří po Trumpově oznámení nahoru, naopak zlato přišlo o dopolední ztráty a odepisuje 0,7 % na 1494 USD za unci. Euro si k dolaru drží dopolední zisky a přidává 0,4 % na 1,1015 EURUSD.

Britskou librou dramaticky pohnula odpolední zpráva, že britský premiér Johnson a jeho irský protějšek Leo Varadkar by podle jejich společného prohlášení mohli vidět cestu k možné dohodě. Británie, jejíž ekonomika podle nejnovějších dat v srpnu meziměsíčně klesla, má na konci měsíce vystoupit z EU, na podmínkách rozvodu se ale zatím nedohodla.

Českou korunu dnes nepotěšilo výrazné zpomalení tuzemské inflace a zažila největší pád za dva a půl měsíce. V jednu chvíli koruna k euru ztrácela skoro 0,4 % na 25,889. Dnešní data ukázala, že spotřebitelské ceny se v září snížily o 0,6 % meziměsíčně, zatímco trhy čekaly snížení jen o 0,4 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8752 0.2475 25.8972 25.7918 CZK/USD 23.4855 -0.1620 23.5236 23.4388 HUF/EUR 332.9650 -0.3860 334.5060 332.9200 PLN/EUR 4.3133 -0.2042 4.3273 4.3121

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8430 0.1904 7.8870 7.8007 JPY/EUR 118.8640 0.7877 118.8950 117.9610 JPY/USD 107.8940 0.3955 107.9090 106.9730

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8983 -0.0740 0.9019 0.8974 CHF/EUR 1.0959 0.3093 1.0967 1.0901 NOK/EUR 10.0555 -0.1002 10.0819 10.0433 SEK/EUR 10.8442 -0.7732 10.9358 10.8313 USD/EUR 1.1017 0.3955 1.1071 1.0983

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4784 -0.6209 1.4905 1.4771 CAD/USD 1.3276 -0.4394 1.3320 1.3276

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



