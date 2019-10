Bílý dům opět hýbe s trhy / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 7. 10. 2019

A je to tady zase. Pokračuje nekonečný seriál s názvem obchodní válka, díl 38. Scénář zůstává stejný, autorům dochází fantazie. Trhy prožívají děj ale pořád stejně. V jednom díle seriálu obchodní válka končí a trhy se radují, v dalším díle je všechno opačně a dohoda, která by tuto rozepři ukončila je v nedohlednu. Je zajímavé, jak jsou nastaveny obchodní automaty a algoritmy na amerických trzích. Jak jsme viděli při úterní obchodní seanci, tak automaty "nezajímá" šéf FEDu a možné náznaky o podpoře trhu. Zprávy o tom, že dohodnout se s Čínou zřejmě nezdaří, vyhodnocují algoritmy velmi negativně.

Prezidentu Trumpovi radí spousta lidí se spoustou věcí. Jeho ekonomičtí a volební poradci mu radí, aby případnou dohodu s Čínou načasoval na příští rok. Ideálně na březen, tak aby se při prezidentských volbách v listopadu mohl vychválit do nebes, jak to s tou výkonností amerických akciových trhů pěkně zařídil, protože se obecně čeká, že jakmile si prezidenti USA a Číny padnou do náruče, tak trhy zareagují velmi pozitivně.

A co na to FED? FED snižuje sazby, protože se bojí negativních dopadů obchodní války. Do konce roku zřejmě sazby ještě sníží. Ale po uzavření dohody bude spíše sazby zvyšovat, nebo je bude držet na stejné úrovni. Pokud hrozba obchodní války odpadne, pak už FED ke snižování sazeb nebude mít důvod.

Investoři by se měli zaměřit na příští týden, kdy začne výsledková sezona v USA a bude to třetí kvartál za sebou, kde se očekává meziroční pokles zisků. Aktuálně se počítá s poklesem o 4,1 %. Z hlediska technické analýzy musíme doufat, že americké akciové indexy udrží 200denní klouzavý průměr, ke kterému se v posledních dnech přiblížily.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 7. 10. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

4. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 004,56 1 029 1 025 ↑ 2,39 1 000 - 1 070 4 3 Dow Jones (US) 26 573,72 26 043 25 988 ↓ -2,00 25 500 - 26 700 2 5 NASDAQ C.(US) 7 982,47 7 783 7 950 ↓ -2,50 7 200 - 8 050 3 4 FTSE 100 (VB) 7 155,38 7 098 7 200 ↓ -0,81 6 800 - 7 274 4 3 DAX (Něm.) 12 012,81 11 642 11 723 ↓ -3,09 10 950 - 12 250 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 21 410,20 21 052 21 000 ↓ -1,67 20 650 - 21 600 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

4. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 004,56 1 039 1 040 ↑ 3,41 980 - 1 100 5 2 Dow Jones (US) 26 573,72 25 713 25 900 ↓ -3,24 24 500 - 26 850 2 5 NASDAQ C.(US) 7 982,47 7 571 7 910 ↓ -5,16 6 500 - 8 100 3 4 FTSE 100 (VB) 7 155,38 7 071 7 150 ↓ -1,18 6 500 - 7 345 3 4 DAX (Něm.) 12 012,81 11 480 11 838 ↓ -4,44 10 200 - 12 400 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 21 410,20 20 745 21 000 ↓ -3,11 19 700 - 21 850 1 6

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers