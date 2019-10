Přehnaná očekávání podle Fedu

Na pozadí očekávání ohledně (ne)možného posunu obchodního vyjednávání mezi USA a Čínou byl včera zveřejněn zápis z posledního zasedání měnového výboru Federálního rezervního systému. Jedním z hlavních témat diskuze byla tržní očekávání budoucího vývoje sazeb. Predikce trhu je totiž dle několik centrálních bankéřů přehnaná.

V dokumentu stojí, že několik centrálních bankéřů hodnotilo ocenění futures navázaných na sazby Fedu jako důkaz očekávané ještě více akomodativní měnové politiky, než by bylo podle nich potřeba. Vzhledem k potenciálnímu zklamání by dle těchto členů měnového výboru mohlo být potřeba, aby centrální banka usilovala o adekvátnější sladění prognózy s trhem. V době těsně před zářijovým zasedáním FOMC trh očekával, že do jednoho roku klesnou úroky o zhruba 75 bodů. Dnes je to samé číslo jen o několik málo bodů nižší. Pravděpodobnost toho, že by sazby mohly jít dolů již na konci října, v posledních dnech – zejména vinou nad očekávání horších dat – vzrostla na více než 80 %.

Mnozí centrální bankéři zároveň volali po tom, aby Fed poskytl alespoň nějakou guidance o možné délce trvání akomoaditivní měnové politiky v souvislosti s nejistotou spojenou se sílícím protekcionismem. Asi největší rozpor v rámci FOMC ukázalo hlasování o sazbách. Dva členové, Eric Rosengren a Esther Georgová, hlasovali pro stabilitu sazeb. Jeden, a to James Bullard, byl dokonce pro snížení o 50 bazických bodů, k čemuž po zasedání vydal i vlastní oficiální vyjádření. Podle serveru CNBC byl tento stav z hlediska neshody vůbec nejvýraznější od prosince 2014.

Zápis ze zasedání Fedu by zveřejněn den poté, co guvernér Powell oznámil, že centrální banka brzy započne proces navyšování vlastní bilance, včetně skupování amerických státních dluhopisů. Trhy by však tento krok neměly považovat za nové kolo programu kvantitativního uvolňování. Naopak, jde o opatření, které má zajistit dostatek likvidity, u které – zejména na trhu repo operací – bylo v posledních dnech potřeba zásahů za strany newyorské pobočky Fedu.

Samotné hodnocení ekonomického výhledu Fedu stále počítá s riziky možného poklesu. Navíc se objevila i debata o formě inflačního cíle. Celkově vyzněl zápis ze zasedání FOMC holubičím tónem. Jeho dopady na kurz ale byly utlumené. Pro dnešek očekáváme, že nejvíce pozornosti upoutá hlavní část dalšího kola vyjednávání mezi USA a Čínou. Dosavadní předkolo dle dostupných informací nepřineslo žádný posun. Vedle toho bude zveřejněn zápis ze zasedání ECB a americká inflace za září.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1015 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,78 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0954 do 1,1007 EURUSD.*

Koruna se ocitá pod tlakem nejistoty globálních trhů, která je aktuálně spojená zejména s obchodním vyjednáváním USA a Číny. Dnes ráno k oslabení více nad hranici 25,80 za euro přispěla i čísla o zářijové inflaci.

Tempo růstu cen vykázalo za minulý měsíc meziměsíční - nad očekávání trhu větší - zpomalení, a to z 0,1 % na -0,6 %, meziročně pak z 2,9 % na 2,7 %. Dá se předpokládat, že vzhledem k tomuto zpomalení část trhu zmírnila svou predikci ohledně možnosti budoucího nárůstu sazeb ČNB. Byť na dalším zasedání opět zazní, že se rada rozhodovala mezi stabilitou a zvýšením úroků, podle nás nakonec převáží první varianta.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,85 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,78 až 25,85 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,43 až 23,60 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.