Dnes budou jednat USA s Čínou - stát se může cokoliv

Akciové indexy v USA i EU včera rostly k 1%. Zjevnou podporou bylo pro trhy vyjádření Číny, že je i po nečekaných krocích USA, které mimo jiné uvalily restrikce na další čínské technologické firmy , připravena dále jednat a dosáhnout dohody alespoň v některých diskutovaných bodech. Oficiální rozhovory na ministerské úrovni by měly proběhnout dnes, celkově se však vzhledem k uvedenému vývoji neočekávají řešení v klíčových tématech jako je ochrana duševního vlastnictví či regulace toků kapitálu. Čína by nyní mohla nabídnout zvýšení nákupu zemědělských komodit a USA by na oplátku mohly odložit zavedení zvýšených cel od 15. října. Pokud by se podařilo vyjednat alespoň tyto body, trhy by to patrně přivítaly krátkodobě pozitivně. Situace je nicméně ze dne na den stále velmi volatilní a již několikrát se zdálo, že bude dosažena nějaká dohoda, aby záhy došlo opět ke zhoršení situace. Pro investory je nyní více důležité sledovat makroekonomické ukazatele, které začínají již výrazně odrážet reálné dopady zvýšených cel.Jan Šafránek