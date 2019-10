Za starší auta vyšší ekologická daň. Platit se bude i za ta z roku 2009

Svaz obchodu a cestovního ruchu chce zpřísnit ekologickou daň za přepis starších vozidel. Emisní poplatky by se podle nového návrhu týkaly vozidel starších deseti let. Jde o vozy, které splňují emisní normu Euro 4, která přestala platit v roce 2009. U ještě starších norem by pak výrazně stoupl poplatek za přepis.

Deset let staré auto je podle nového návrhu ekologického poplatku už příliš staré. Za takové vozidlo by se při prvním přepisu na jiného majitele zaplatilo pět tisíc korun. Dosud je přitom přepis zdarma.

"Přišly nové emisní standardy, je potřeba posunout ty poplatky tak, aby odpovídaly původnímu plánu, čili že se platí za auta starší deseti let," potvrdil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

V praxi by to vypadalo tak, že například za auta, která splňovala emisní normu Euro 3, platící mezi roky 2000 a 2005, by se nově platilo u přepisu deset tisíc. U starších by pak poplatek výrazně stoupnul. Návrhem by se vláda měla zabývat koncem roku, pokud ho schválí, začne platit od roku 2021.

"Měli bychom posílit bezpečnost provozu tím, že budeme mít víc novějších aut s více bezpečnostními prvky a snížením emisí zejména ve velkých městech," řekl Prouza.

Jenže už podle zkušeností po prvním zavedení ekologického poplatku lidi s nákupem starších aut nepřestávají. Spíše ušetří na následném servisu takového vozidla.

"Dneska lidi koupí, pokud možno, levné auto, když ale dojde k tomu, že jim zvýší ekodaň, tak jim nezbydou peníze na vstupní servis a v tu chvíli je to o bezpečnosti provozu na silnicích," prohlásil automechanik Petr Krištof.

Podobný návrh měla připravena už v roce 2016 ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí. Tehdy ale k jeho realizaci nedošlo.