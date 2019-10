O státní půjčky na bydlení je menší zájem, zatím nebyla vyplacena ani polovina rozpočtu.

Teprve v minulém roce spustil stát program, který má mladým pomoci snadněji získat vlastní bydlení. Lidé do 36 let tak mohou žádat o výhodné půjčky. Není však o ně příliš velký zájem, ekonomové proto hovoří o fiasku celého programu.

Stát nabízí od roku 2018 výhodné úvěry pro mladé manžele nebo mladé rodiče. Peníze jsou určeny na modernizaci obydlí, na koupi bytu, nebo na stavbu či koupi rodinného domu. Využít půjčky mohou lidé ze všech krajů.

Na podporu bydlení mladých do 36 let bylo z veřejných peněz vyčleněna téměř miliarda korun. Státní fond rozvoje bydlení však od začátku tohoto roku nevyplatil ani polovinu. Do 7. října tak vyplatil pouze 408,6 miliardy korun.

Ekonom Lukáš Kovanda tak mluví o fiasku. "Důvodem jsou poměrně svazující podmínky pro čerpání přidělených prostředků a také ta skutečnost, že úrokové sazby hypoték v rozporu s předpokladem z přelomu roku nadále klesají. Banky se navíc snaží oslovit obzvláště právě mladou klientelu," vysvětluje.