XRP velryby vyplouvají. Chystá se něco?

Dne 3.10. 2019 upozornil Twitter účet Whale Alert (@whale_alert) na přesun velkého množství XRP. Kryptoobchodníci se snaží rozluštit proč.

První transakce

Dne 3.10. 2019 bylo z neznámé peněženky na peněženku označenou jako Funding Wallet 1 přesunuto 30 000 000 XRP v hodnotě cca 7,3 milionu USD.

Na fóru XRPChat, který je zaměřen na kryptoměnu XRP, se řada pisatelů domnívá, že adresa je majetkem spoluzakladatele a bývalého generálního ředitele Ripple Chrise Larsena.

Na základě dat z průzkumníka XRP Bithomp je zřejmé, že peněženku opravdu aktivoval Chris Larsen a v současné době se na ní nachází zůstatek 32 926 000 XRP.

Druhá transakce

Dne 7.10. 2019 došlo k dalšímu velkému přesunu XRP. Tentokrát se jednalo o více než 20 000 000 XRP v hodnotě cca 5,5 milionu USD. A kupodivu transakce byla uskutečněna z peněženky pod názvem Funding Wallet 1. Transakce směřovala na kryptosměnárnu Coinbase.

Uživatelé fóra XRPChat v minulosti spekulovali, že jediným vlastníkem peněženky je Chris Larsen. Na Twittru se někteří kryptoobchodníci domnívají, že vlastníkem peněženky může být samotný Ripple, který se chystá na burze prodat část svých XRP. Tento prodej ze strany společnosti Ripple se ovšem obvykle provádí z jejich známých peněženek OTC.

Chris Larsen

Chris Larsen je fintech podnikatel, který v září 2012 spoluzakládal společnost OpenCoin, která začala vyvíjet nový platební protokol zvaný Ripple.

Z pozice generálního ředitele společnosti Ripple odstoupil Larsen v lednu roku 2017. I nadále však zůstává aktivním členem představenstva.

Závěr

Chris Larsen, jeho manželka Lyna Lam a nezisková organizace Rippleworks darovali 25 milionů XRP škole San Francisco State University. Jak potvrdila škola, jednalo se o první dar ve formě digitálního aktiva v historii školy. Tyto finanční prostředky budou využity na posílení College of Business.

Aktivum XRP je třetí největší kryptoměnou na základě tržní kapitalizace dle CoinMarketCap.

