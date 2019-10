Ranní glosa: Proč Česko zatím nedoplácí na obchodní války tolik jako Německo?

Střet Číny a USA začíná mít řadu nezamýšlených důsledků. Posledním z nich jsou problémy americké NBA s odchodem skoro všech čínských sponzorů. To vše po nevinném tweetu generálního ředitele Houston Rockets, ve kterém podpořil protesty v Hongkongu. I když byl tweet rychle smazán a následovala omluva soudruhům v Pekingu, bylo pozdě.Když opustíme svět NBA, mezi největšími světovými ekonomikami stále sklízí největší trable a problémy Německo. S nikým přímo obchodně neválčí, ale klesající objem globálního obchodu na něj dopadá nejcitlivěji a největší evropská ekonomika má namířeno do recese. To ostatně potvrdila i poslední čísla za srpnový průmysl . Ta sice po delší době překvapila pozitivně, v celkovém souhrnu za třetí kvartál ovšem zůstává německý průmysl v hlubokém mínusu. Přesný opak stále platí pro Česko - i když srpen přinesl po delší době o něco horší čísla (zejména ve strojírenství), celkový obrázek je stále pozitivní. Podívali jsme se proto trochu detailněji na důvody dosavadní odolnosti Česka vůči poklesu globálního obchodu.S použitím světových input-output tabulek (databáze WIOD) jsme porovnali citlivost Česka a Německa na zpomalení finálních vývozů do nejrůznějších světových ekonomik. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že cílí přímo na finální poptávku (na spotřebu a investice ) po českých a německých vývozech. Neberou se v potaz vývozy, které jsou dál re-exportovány (respektive sledují se až do cílové destinace). Tím pádem se dá na rozdíl od hrubých vývozů/dovozů přímo dopočítat dopad jednotlivých regionálních šoků do přidané hodnoty a HDP v Česku a v Německu.Co nám nakonec vyšlo? Německá ekonomika je o poznání víc zranitelná vůči výpadkům poptávky jak z Číny, tak z USA - není tedy divu, že dopad současné obchodní války je zatím v české ekonomice cítit méně. Na druhou stranu platí, že Česko je při porovnání s Německem daleko více závislé na poptávce z ostatních středoevropských ekonomik. A těm se v tuto chvíli daří z různých důvodů (menší expozice vůči Číně, strukturální fondy ) také velice dobře. Tato vazba na středoevropský obchod tedy imunitu Česka jenom posiluje. Znamená to tedy, že máme vyhráno? Vůbec ne. Největší problém by měla celá střední Evropa a s ní i Česko, kdyby začaly slábnout i útraty německých spotřebitelů - jinak řečeno šokem zvenčí by se nakazily i německé domácnosti, které jsou zatím odolné (sentiment se zhoršil, ale útraty ne). Pak by veškerá dosavadní imunita Česka mohla vzít rychle za své…