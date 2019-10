Zápis ze zasedání FOMC prozradil, že debata směřovala ke stanovení termínu ukončení uvolňování měnové politiky

Zápis ze zářijového zasedání americké centrální banky nepřinesl výrazné překvapení. Debatovalo se o správném termínu ukončení měnové politiky. Někteří centrální bankéři byli znepokojeni vysokými sázkami trhů na další uvolňování měnové politiky. Několik členů FOMC tak navrhlo, že by měl Fed naznačit termín ukončení uvolňování měnové politiky. Mimo to zápis ukázal, že několik členů nechtělo snižovat úrokové sazby vůbec. To by mohlo indikovat, že někteří centrální bankéři podporující zářijové snížení sazeb by už nemuseli hlasovat pro další uvolňování měnové politiky v tomto roce.

Zápis tak vyzněl spíše mírně jestřábím dojmem, i když samozřejmě existují výrazné názorové neshody mezi jednotlivými členy FOMC. Nicméně je dobré mít na paměti, že situace se od zářijového zasedání výrazně změnila (k horšímu). Navíc spousta členů uvádělo inflaci jako jeden z hlavních důvodů, které pokles sazeb ospravedlňují. Také proto bude zajímavé sledovat čtvrteční výsledky inflace (indexu CPI) v USA, které jsou na programu ve 14:30. Upozorňujeme, že trh v současnosti počítá s 1,5 poklesem sazeb v tomto roce. Horší výsledky inflace by vyzněly v rostoucí pravděpodobnost druhého snížení do konce roku. Pár EURUSD v reakci na zveřejněný zápis příliš nereagoval. Indexy na Wall Street si drží dnešní vysoké růsty.

EURUSD na zveřejněný zápis ze zářijového zasedání FOMC příliš nereagoval. Zdroj: xStation5