Klíčové obchodní rozhovory mezi USA a Čínou začínají, co můžeme čekat?

V minulém týdnu patřily mezi důležité fundamenty hlavně makrodata. Tento týden je zaměřen více na politické faktory, které mohou určit směr finančních trhů na mnoho týdnů dopředu. Ve Washingtonu se ve čtvrtek setká čínská a americká obchodní delegace s cílem vyřešit dlouhodobé obchodní spory. Informace z jednání budou pod drobnohledem finančního světa.





Začíná důležité jednání mezi USA a Čínou o vzájemném obchodu

Dle posledních informací je Čína otevřena částečné dohodě

Sójové boby rostou díky zamýšleným nákupům Číny

Čtvrtek přinese začátek nového jednání na nejvyšší úrovni mezi USA a Čínou o vzájemném obchodu. Největší světové ekonomiky se budou snažit překonat dosavadní pat z mnoha minulých jednání, které dohodu nepřinesly. Čínský vicepremiér Liu He by se měl setkat s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem a ministrem financi Stevenem Mnuchinem. Ať už bude výsledek jednání jakýkoliv, můžeme očekávat značný a dlouhodobý dopad na finanční trhy.

Poslední informace hovoří o tom, že by Peking mohl přistoupit na částečnou obchodní dohodu, přestože USA daly v tomto týdnu na blacklist dalších 8 technologických společností. Čína nabídla, že koupí dodatečně sójové boby v hodnotě 10 miliard dolarů, což způsobilo výrazný nárůst ceny bobů na burze a pozitivní informace ocenili také obchodníci na indexu S&P 500. Zdroj: xStation5

Exporty potravin a sójových bobů výrazně klesly s příchodem obchodních konfliktů mezi USA a Čínou v roce 2018. Pokud by se obě země dohodly, mohli bychom očekávat pokračování růstu na sójových bobech. Zdroj: xStation5 Rozmíšky ve světovém obchodě se v současnosti netýkají pouze Číny a USA. Agresivní obchodní politika Trumpovy administrativy zveřejnila seznam produktů z Evropy, které budou cílem cel od 18. října. Zdroj: Bloomberg

Další trhy, které stojí za to sledovat:

Poslední deeskalace napětí mezi USA a Čínou je jednoznačně pozitivním signálem, který by měla ocenit riziková aktiva růstem. Pokud by se vztahy obou zemí vyvíjely nadále pozitivně, tak bychom mohli čekat růst akciových trhů společně s výnosy amerických dluhopisů (a poklesem cen dluhopisů). Zároveň by se mělo dařit měnám protinožců - AUD a NZD. Naopak tradiční bezpečné přístavy jako zlato, JPY a CHF by se musely bránit útokům medvědů. Pokud by naopak ke zlepšení vztahů nedošlo a delegace by se rozešly bez dohody "ve zlém", tak bychom byli svědky opačných pohybů finančních instrumentů, než v případě pozitivního výstupu.

Na výstup z obchodního jednání však nečekají pouze americké akcie. V poslední době vidíme zvýšenou citlivost na tyto zprávy také na německém DAXu (DE30). Poslední pozitivní zprávy nedokázaly DAX přenést přes úroveň zóny rezistence na 12160 - 12220 bodech. Potenciální support vidíme na 11 815 bodech. Zdroj: xStation5