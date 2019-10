K žádnému prolomení EET nedošlo

Ministerstvo financí a Finanční správa uvádějí na pravou míru dnešní informace o údajném „prolomení systému EET“ firmou v Moravskoslezském kraji.

Nejednalo se o žádné prolomení systému evidence tržeb, ale o prosté porušení zákona, kdy obchodník část tržeb nepřiznával. V důsledku úpravy pokladního zařízení nebyly tržby obchodníka zasílány do systému EET. Obchodník tak úmyslně mařil evidenci tržeb. Finanční správa disponuje mechanismy, jak toto podvodné jednání odhalit, což se i v tomto případě potvrdilo. Zdůrazňujeme, že se jednalo pouze o zásah do vlastního pokladního zařízení a veškeré systémy Finanční správy jsou nadále naprosto bezpečné. Je to právě moderní systém on-line elektronické evidence tržeb, který je na rozdíl od standardních registračních pokladen proti tomuto typu podvodu odolný a případné podvodné jednání tak nezůstane neodhaleno.