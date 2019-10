12.h - Evropa roste díky návrhu částečné dohody mezi USA a Čínou, euro silnější, ropa v plusech, BCPP ochotně roste

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne posilují a to především díky zprávám, že Čína by mohla být připravena diskutovat o částečné obchodní dohodě s USA postavené především na některých dílčích podmínkách či možnostech výměnou například za zvýšený čínský nákup americké zemědělské produkce. Žádné rozřešení hlavních témat se ale neočekává. Rozhovory by měla začít zítra.Pozitivně působí také včerejší komentáře šéfa Fedu obsahující určitý příslib uvolněnější měnové politiky respektive obnovení nákupu dluhopisů do bilance centrální banky se zaměřením na ty krátkodobé. Fed se zřejmě bude snažit poněkud narovnat výnosovou křivku tak, aby nedocházelo k jejímu inversnímu průběhu. Euro dopoledne lehce posiluje k dolaru i libře. Koruna euru oslabuje nad 25,8. Ropa dopoledne s lehce pozitivním laděním. Čeká se na odpolední zprávu o vývoji stavu zásob a produkce v USA. BCPP dopoledne celkem ochotně následuje obecné zlepšení nálady. Růstovou korekci táhnou především bankovní tituly, které v minulých dnech nejvíce ztrácely. Podobně se daří také akciím Avastu.