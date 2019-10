MF navrhuje pro živnostníky do 1. mil.Kč ročně paušální daň 5500 Kč měsíčně. Nic víc, nic míň, odpočty nebudou možné

MF připravilo návrh, podle kterého by mohli živnostníci s obratem do 1 miliónu ročně od roku 2021 platit pouze jednu všeobjímající paušální daň ve výši 5 500 Kč měsíčně. Z toho cca 2 500 Kč by šlo na zdravotní pojištění, 2 400 Kč na sociální pojištění a 100 Kč by byla daň z příjmu.Podle ministryně Aleny Šilerové by od takového paušálu nebylo možné uplatňovat různé stávající možnosti odpočtů.Konkrétní znění návrhu je nicméně ještě k jednání.