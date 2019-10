Nečekané kroky USA boří víru v obchodní dohodu

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Akciové trhy v USA i EU včera oslabily výrazněji o 1,5%, v reakci na neočekávané negativní zprávy na obchodní frontě. USA omezí víza čínským úředníkům a politikům, kteří jsou spojování s utlačováním ujgurské menšiny a také přidaly na černou listinu 8 čínských technologických firem. Firmy tak nebudou moci obchodovat s americkými protějšky, tak jak tomu je již několik měsíců u firmy Huawei. Tentokrát jako primární důvod nezazněly obavy o americkou národní bezpečnost, ale otázka lidských práv, což je pro Čínu citlivé téma. Rapidně se tak snížil předchozí optimismus a pravděpodobnost, že by v rámci nadcházejících čtvrtečních obchodních jednání na ministerské úrovni mohlo dojít k podstatnější dohodě. Rozhovory by se nyní vůbec nemusely uskutečnit. Trhy očekávaly spíše pozitivní výstupy, takže lze očekávat, že krach jednání se negativně podepíše na výkonnosti akcií minimálně v celém týdnu. Pokud nedojde k posunu ve vyjednávání, od 15. října by měla začít zvýšená cla na 250 mld. čínského zboží, což dále nepochybně přispěje ke zhoršujícím se makroekonomickým ukazatelům. Naposledy to byly včerejší ceny průmyslových výrobců , jež klesly o 0,3%, nejvíce za 3 roky. Úlevu investorům může dát FED , jehož guvernér Powell včera silně naznačil, že FED bude letos dále snižovat sazby a opět začne nakupovat krátkodobé státní dluhopisy , aby tak podpořil zejména likviditní potřeby peněžního trhu, kde se nedávno objevily známky problémů. Dnes bude mít guvernér další proslov a rovněž budou zveřejněny zápisky z minulého jednání FOMC, kde hlasování ke snížení sazeb skončilo 7-3.