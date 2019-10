Brexit update: Vše je nejisté. Pro Remain je většina Britů, Johnsona podporuje jen menšina i mezi brexitáři

Mezi UK a EU se intenzivně jedná, ale situace zůstává nejistá. Angela Merkelová včera řekla Johnsonovi, že Severní Irsko musí zůstat v celní unii s EU. Což Johnsonův nedávný návrh neobsahuje (respektive ne v této podobě). A Donald Tusk tweetnul otázku na Borise Johnsona, co vlastně chce.

Boris pravděpodobně bude nyní obviňovat EU, že je to ona, kdo zablokoval dohodu. To, že EU na Johnsonův návrh nepřistoupí, bylo jasné ještě před jeho odesláním představitelům EU. Ale pro Johnsona to bude znamenat politické body, protože je stále populárnější než Corbyn a navíc se k němu mohou vrátit voliči Strany pro Brexit. Johnson tak stále hraje vysokou hru, kterou mu navíc usnadňuje Corbyn, který tvrdošíjně trvá na tom, že v případě pádu Johnsona by to měl být on, kdo povede širokou koalici. Což je přo řadu poslanců ještě nepřijatelnější varianta, než brexit samotný.

Bude to zajímavý měsíc. Někdy si už i říkám, že by to už mělo skončit klidně i tvrdým brexitem, hlavně aby se už snížila nejistota a bylo jasno. Na druhou stranu je nyní podle průzkumů pro Remain pravděpodobně nadpoloviční většina Britů a navíc Johnson reprezentuje radikální křídlo, které podporuje jen velmi malá část populace i mezi brexitáři (většina chce brexit s dohodou). Tak stále nezbývá než doufat, že se situaci nakonec nějak podaří vyřešit.



Jiří Polanský