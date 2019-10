Zápis ze zasedání Fedu napoví, jak reálné je další snížení sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost trhů dnes bude poutat zápis z posledního zasedání Fedu. Ten by mohl ukázat, jak reálná jsou tržní očekávání ohledně 1-2 snížení úrokových sazeb do konce letošního roku. Zajímavá bude i diskuze týkající se dalšího vývoje bilanční sumy. V regionu je dnes kalendář událostí prázdný.

Fed je rozdělen na dva tábory

Jedinou zajímavou událostí dnešního dne bude zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu. Na něm centrální banka snížila úrokové sazby o 25 bb na 1,75 – 2,00 %. Medián výhledu úrokových sazeb Fedu v té době ukázal, že guvernéři federálních bank jsou rozděleni na dva tábory. Jeden preferuje ještě jedno zvýšení úrokových sazeb do konce roku, druhý pak jejich stabilitu. Zápis ze zasedání by tak mohl naznačit, jak silné argumenty oba tábory mají a který názor nakonec převáží. Doposud byl Fed v reakcích na možná rizika rychlý. To je i důvod, proč do konce roku očekáváme ještě jedno snížení úrokových sazeb. Trh je v tomto ohledu ještě agresivnější, když má ve svých cenách už zahrnuté říjnové snížení a částečně počítá i s prosincovým. Zajímavá bude i diskuze o bilanční sumě Fedu. Tu by mohl chtít Fed udržovat na stabilní úrovni v poměru k HDP prostřednictvím nákupů dluhopisů podél celé vládní křivky.

Německý průmysl příjemně překvapil

Německá průmyslová produkce včera příjemně překvapila, když vykázala meziměsíční růst o 0,3 %. Rostla i výroba dopravních prostředků (o 2,7 % m/m), což by mohlo signalizovat známky stabilizace v oblasti německého automobilového průmyslu. Výkonnost německého průmyslu bude zřejmě i nadále slabá. Zda ale v Q3 německá ekonomika upadne do technické recese, není už až tak jisté. Zprávy ohledně brexitu včera příliš nepotěšily. Německá kancléřka Angela Merkelová označila v současné době uzavření dohody za krajně nepravděpodobné. Euro ztratilo tak v průběhu dne ztratilo 0,2 % a posunulo se na 1,095 USD/EUR.

Regionální měny společnou řeč nenašly

Regionální měny včera společnou řeč nenašly. Zatímco polský zlotý posiloval, česká koruna a maďarský forint se vydaly opačným směrem. Kurz koruny se vůči euru krátce dostal až nad hladinu 25,80 CZK/EUR. V odpoledních hodinách své ztráty zkorigoval, i tak ale skončil ve srovnání s předchozím dnem o 0,1 % slabší. Ráno zveřejněné statistiky na kurz koruny valný dojem neudělaly. Zveřejněn byl podíl nezaměstnaných, který stagnoval na úrovni 2,7 % a maloobchodní tržby, které za očekáváním trhu mírně zaostaly. Více jsme se těmto tématům věnovali zde: http://bit.ly/31T17Gx.

Regionální kalendář je dnes prázdný. Počkat si tak budeme muset na čtvrtek, kdy bude zveřejněna domácí inflace.