Zlín Design Market se na zámku otevírá už tento víkend

publikováno: 9.10.2019

Zlín - Šestým ročníkem Zlín Design Marketu ožije o víkendu 12. a 13. října zámek ve Zlíně. Prodejní přehlídka mladého autorského designu zde tradičně nabídne výrobky od více než šedesáti vystavovatelů, nebudou chybět šperky, oděvy, kabelky, doplňky, hračky, kosmetika, nábytek a mnoho dalšího. Součástí bohatého programu bude i tvoření na workshopech, komentovaná prohlídka výstavy a hudební program na nádvoří zámku. Dva dny plné umění, designu a tvoření se odehrají na zámku ve Zlíně už tento víkend. Pošesté se zde koná Zlín Design Market, který dává mladým designérům možnost převést svou tvorbu a nabídnout ji k prodeji. Letos této příležitosti využije více než šest desítek tvůrců, v jejichž nabídce jsou autorské výrobky z nejrůznějších materiálů.

„Vybrané české značky navíc dostanou prostor k prezentaci ve Velkém sále zámku,“ upozorňuje za organizátory akce Miroslava Ptáčková. V sobotu se zde návštěvníkům postupně představí designéři tvořící kožené kabelky, obaly z vlnité lepenky, dřevěné stavebnice, špaldové polštáře, masivní nábytek i umělecké knihy. V neděli se dostanou ke slovu autoři textilních hraček, přírodní kosmetiky, bytových doplňků a skateboardů.

Kromě samotné prodejní přehlídky je připravený bohatý doprovodný program. Příležitost k tvoření dětem i dospělým nabídne řada workshopů. Ty se budou věnovat quillingu, malování na sklo, porcelán či plátěné tašky, výrobě papírových přání, náramků z korálků, linorytu, gravírování do dřeva či řezbářství. Recyklační workshop naučí vyrábět peněženky a tašky z vyřazených reklamních bannerů. Novinkou letošního ročníku je také hudební doprovodný program Hudební trychtýř, který proběhne za podpory nadace Život umělce na nádvoří zámku. Vystoupí zde akordeonista Vojtěch Szabó a mladá jazzová kapela Projekt 21.

V rámci vstupu na Zlín Design Market bude otevřená mini herna pro děti s omalovánkami a s hračkami na podporu vývoje motoriky. Navštívit bude možné i výstavu současného českého malíře Patrika Hábla pod názvem S/M/L/XL a komentovanou prohlídku výstavy za účasti autora 12. 10. v 16 hodin. Prodejní výstava Zlín Design Market bude mít otevřeno v sobotu 12. října od 10 do 20 hodin a v neděli 13. října od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba dny je 50 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma.

Projekt vznikl jako platforma pro sdílení designových novinek díky obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, která ve spolupráci se Statutárním městem Zlín usiluje o znovuoživení zámku a zpřístupnění jeho prostor veřejnosti. Záštitu nad 6. ročníkem Zlín Design Marketu převzala poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová. Akce je podporována z Kulturního fondu města Zlína.

Více na www.zlin-design.cz

Tipy z doprovodného programu

Kreativní tvoření

Quilling nebo také papírový filigrán - 12. 10., 13-15 hod., 200 Kč

Celodenní výtvarné dílny

Malování na sklo a porcelán, 100 Kč

Výroba originálního přání, 100 Kč

Malování na plátěné tašky a sovičky k provonění domova, 100 Kč

Linoryt, 100 Kč

Gravírování do dřeva, 100 Kč

Řezbářství s Tonawooden, zdarma

Náramky z korálků s Marijenka Šperk, zdarma

Recyklační workshopy: Peněženky a tašky z banneroviny, zdarma

Workshop s iUmeni. cz - Vlastní autorská záložka do knihy, zdarma

Prezentace vybraných značek ve Velkém sále

Sobota 12. 10.

11:30 hod., MontMat - značka ručně tvořených kožených kabelek, brašen a doplňků.

13:30 hod., Obal Design - výrobky tvořené vrstvením a slepováním vlnité lepenky.

14:30 hod., Kit4Kid - originální polytechnická stavebnice vyrobená z bukového dřeva a speciální bezformaldehydové překližky.

15:30 hod., Voňavé špaldové vankúše - polštářky s náplní bio špaldových slupek a příměsí bylinek pro relax a dobrý spánek.

16:30 hod., Beskyd Box - česká značka ručně vyráběného, masivního, modulárního nábytku a přepravních boxů.

17:30 hod., Nakladatelství wo-men - malé artové nakladatelství orientující se na umělecké knihy (nejen) s genderovým zaměřením.

Neděle 13. 10.

11:30 hod., Noe s.r.o. - originální textilní hračky z bavlněného úpletu.

13:30 hod., Moravité - rodinná firma zabývající se výrobou přírodní kosmetiky a bytových doplňků.

14:30 hod., MODST APPAREL a Owl boards - propojení fungující lifestylové značky se skejty tradiční javorové konstrukce v nové kooperaci v roce 2019.

Hudební program na nádvoří – ZDM Hudební trychtýř

12. 10., 17-20 hod.

Vojtěch Szabó - slovenský jazzový akordeonista specialista na hudbu Francie a jižní Ameriky.

PROJEKT 21 (Holík, Vítů, Škoda) - mladá jazzová kapela ze Zlína, která se zabývá jak vlastní tvorbou, tak tvorbou velikánů minulého století.

Open Air projekce fotografií z cyklu Magický za doprovodu jazzového klavíru.