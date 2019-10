Jak je to s rizikem 51% útoku u Bitcoinu?

Schopnost realizace 51% útoku na Bitcoin (BTC) potvrzuje tu skutečnost, že jde o decentralizovanou kryptoměnu. Tuto zranitelnost nelze opravit bez přidání centralizace. Na této skutečnosti se shodli zakladatel Litecoinu (LTC) Charlie Lee a vývojář Bitcoin Core Gregory Maxwell.





Charlie Lee

Jedním z nejdůležitějších atributů blockchainové technologie je právě decentralizace. Kritici však poukazují na to, že Bitcoin a další projekty jsou náchylné k 51% útokům. Tato možnost 51% útoků by však mohla být základní charakteristikou decentralizovaného veřejného blockchainu. Charlie Lee na toto téma na Twitteru sdělil:

„Nikdo nedokáže opravit chybu 51% útoku decentralizovaného systému, aniž by přidal centralizaci. Je to jeden z klíčů k porozumění Bitcoinu, proof of work a decentralizace. Většina lidí to nepochopí.“

Problém dvojitého utrácení

Bitcoin v podstatě řeší problém dvojitého utrácení, tedy záruku, že digitální peníze nebudou utraceny dvakrát. U hmotné hotovosti je tento problém triviální, neboť papírový účet nemůže být současně na dvou místech najednou. Ovšem duplikování elektronických peněz je jednoduché a pro policii velmi obtížně dokazovatelné. To také podporuje nárůst online pirátství. Na elektronickou hotovost dohlížely historicky důvěryhodné třetí strany. Gregory Maxwell k tomu uvádí:

„U centralizovaných systémů, jako je Ripple, EOS, IOTA, Blockstream Liquid, atd. stačí, aby jedna strana využila svou představu o tom, co nastalo dříve a všichni ostatní prostě musí přijmout toto rozhodnutí.“

Kdo dřív přijde, ten dřív mele

Jak je to ale v decentralizovaném systému? Kdo je zde tím arbitrem?

U Bitcoinu je problém řešen tak, že první transakce, kde je mince utracena, je považována za transakci platnou. Všechny ostatní pokusy o utracení stejné mince se považují za neplatné. Tento problém je ale mnohem složitější. Maxwell k tomu dodává:

„Ve skutečně decentralizovaném systému je ´první´ ve skutečnosti logicky nesmyslné. Jako nevyhnutelný výsledek relativity závisí pořadí, ve kterém různé strany budou vnímat události, na jejich relativních pozicích, bez ohledu na to, jak dobrý nebo rychlý je váš komunikační systém.“

Jinými slovy řečeno. To, která transakce je považována za „první“, závisí na tom, kdo je dotázán. Pokud by se současně stalo, že ve dvou transakcích bude utracen stejný Bitcoin, jak by se síť rozhodla, která je první a která druhá?

Hlasování

Bitcoin tento problém vyřešil hlasováním. Dochází zde ke hlasování prostřednictvím výpočetní síly, která nevyžaduje pomoc centralizované síly. Podobně je pak možné pro počítání hlasů použít jiný zdroj, jako je tomu například u mincí proof-of-stake.

Gregory Maxwell

Gregory Maxwell, stejně jako Charlie Lee, tvrdí, že možnost 51% útoků nelze vyloučit bez zavedení centralizace a k tomuto uvádí:

„Lidé si připravili 1001 komplikovaných schémat, která tvrdí, že to dokážou bez zavedení centralizace. Pečlivá analýza jim znovu a znovu dokáže, že tyto opravy centralizují systém nebo jejich centralizaci pouze skrývají.“

Když se přenese odpovědnost na masternody, výrobce bloků nebo superdelegáty, tak tím se pouze přesouvá riziko 51% útoku na menší skupinu rozhodčích. Přechod na proof-of-stake pouze změní základní hlasy z výpočetní síly na mince.

Podle této Maxwellovy teorie to neznamená, že by byly tyto projekty pomalejší nebo méně spolehlivé než Bitcoin. Jsou pouze centralizovanější.

Závěr

Směrem ke kritikům, kteří jsou posedlí rizikem 51% útoku, vysílá Maxwell zajímavý konečný verdikt. Snadným řešením tohoto rizika je zvýšení počtu potvrzení bloků před zvažováním transakce konečné. Transakce na bitcoinovém blockchainu je exponenciálně obtížnější kompromitovat, čím více bloků je těženo na vrcholu. Maxwell pak celou problematiku uzavírá slovy:

„Mnohem větším rizikem pro Bitcoin je to, že veřejnost, která jej používá, mu nebude rozumět, nebude jim na něm záležet a nebude chránit decentralizační vlastnosti, které jej dělají cennějším oproti centralizovaným alternativám.“

