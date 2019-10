Souhrn 8.10. - vícero negativních motivů zatlačilo akciové trhy do defenzivy, libra silněji oslabuje, ropa klesá, BCPP také podlehla, index PX pod 1000 body

Komentáře k dennímu dění na trzích:

Akciové indexy klesají v reakci na slábnoucí optimismus okolo nového jednání mezi USA a Čínou





Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při podprůměrné likviditě oslabila a index PX poprvé od začátku roku poklesl pod hranici 1000 bodů.Evropské akciové trhy dnes výrazněji oslabovaly pod tíhou rostoucích geopolitických rizik a napětí mezi USA a Čínou.Roste napětí v třaskavé oblasti kolem syrské hranice s Tureckem, jež může ohrozit klíčový ropný Brexit dostal další kopanec v podobě evropského odmítnutí pozměněné podoby odlukové dohody, což do určité míry zvyšuje riziko tvrdého brexitu , zvláště když premiér Johnson hledá "spojence", který by v rámci EU vetoval možný další odklad finálního deadlinu. Libra v reakci na zprávu silně oslabil vůči dolaru Mezi Čínou a USA se čeká na další avizované jednání. Spekuluje se nicméně, že Čína sama nebude příliš vstřícná vůči americkým požadavkům. Tuto situaci by mohly dále zhoršit čínské problémy v Hong Kongu. Negativně působí také další blacklist z americké strany vysvětlovaný podílem dotčených firem na utlačování jedné z čínských menšin. Burza v Hong Kongu navíc stáhla svou nabídku na převzetí londýnské burzy LSE.US trhy zahajují silnějším poklesem. Ke všem výše zmíněným motivům je třeba připočíst ještě také slabý report o pokles výrobních cen PI, který naznačuje faktické zpomalování americké ekonomiky . To by sice mohlo přinést uvolnění měnové politiky Fedu , ale začíná se šířeji spekulovat na to, že opatření centrálních bank v tomto směru přestávají být účinná a funkční, takže převažuje negativní vnímání prezentovaných dat. Euro první polovinu dne posilovalo vůči dolaru , ale po amerických makrech a ve spojitosti s vývojem brexitového rébusu jednotná měna začala odpoledne oslabovat. Koruna euru otestovala prostupnost hranice 25,8. Ropa oslabuje v obavách z negativního vlivu geopolitických rizik na vývoj globální ekonomiky BCPP dopoledne do určité míry vzdorovala obecnému negativnímu akciovému vývoji, ale ve druhé polovině mu již plně podlehla. Tahounem poklesu byly akcie KB a Avastu s lehkou podporou rakouských bank. Proti se stavěla Moneta spolu s O2