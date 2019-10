Ruský rubl může do konce roku přijít o své letošní zisky

Podle nejpřesnějších prognostiků by mohl ruský rubl pod vlivem posilujícího dolaru na rozvíjející se trhy umazat v příštích třech měsících téměř všechny letošní zisky.

Jaroslaw Kosaty, stratég největší polské banky, který v posledních dvou čtvrtletích přesně předpověděl pohyb rublu, říká, že do konce roku měna poklesne o 6 % na 69 za dolar. Tím by téměř vymazala zisk, který letos mezi světovými měnami přivedl rubl ke špičkovým výnosům.

Prognóza je založena na předpokladu, že americký Federální rezervní systém (Fed) bude se snížením úrokových sazeb méně agresivní, než se očekává, čímž se sníží poptávka po vysoce výnosových aktivech. Obchodníci snížili svůj výhled na uvolnění měnové politiky poté, co data zveřejněná v pátek vykázala pokles míry nezaměstnanosti.

"Stále očekávám, že Fed svou měnovou politikou opět zklame trhy," řekl Kosaty, měnový stratég ve společnosti PKO Bank Polski ve Varšavě. To „by mělo hrát ve prospěch dolaru až do konce roku 2019.“ Navíc, pokud situace na americkém repo trhu přetrvá, „může to vést na hlavních rozvíjejících se trzích k rostoucím problémům s financováním v dolarech,“ řekl Kosaty.

Ostatní analytici jsou méně pesimističtí. Stratég Commerzbank AG Tatha Ghose, druhý nejlepší prognostik ve třetím čtvrtletí, nevidí do konce roku „na tomto směnném kurzu žádný významný pohyb “. Možný ústup cen ropy, kdy Saúdská Arábie překonala nedávný výpadek, by mohl v příštích několika týdnech vyvolat tlak na měnu, dodal.

Yuri Popov, analytik u Sberbank CIB v Moskvě, řekl, že rubl může oslabit až o 6 %, pouze pokud obchodní napětí mezi USA a Čínou nakloní globální ekonomiku směrem k recesi. Jeho základní na tuto měnu je do konce roku 67 za dolar.

(Zdroj: Bloomberg)