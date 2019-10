Evropský komisař pro finance slibuje nová pravidla pro Libru

Valdis Dombrovskis, evropský komisař pro finanční služby, má v úmyslu vytvořit nový regulační rámec pro kryptoměny, zejména pak pro Libru, digitální měnu Facebooku.

Evropský komisař se zaměří na Libru

„Evropa potřebuje společný přístup ke kryptoměnám, jako je Libra. Mám v úmyslu v této věci navrhnout nové právní předpisy.“

Uvedl to evropský komisař pro finanční služby dne 8. 10. 2019 na potvrzovacím slyšení, jehož cílem bylo znovu jmenovat tvůrce politik EU.

Dombrovskis je lotýšský politik, jenž dříve působil jako ministr financí, poslanec Evropského parlamentu a také jako předseda lotýšské vlády. Od roku 2014 je viceprezidentem Evropské komise pro euro a sociální dialog.

Blíží se nové kryptoregulace v EU

Komisař nyní přichází s úmýslem regulovat kryptoměny. A to i na podnět zvyšujících se kontrol ze strany komise EU ohledně iniciativy Facebookové Libry.

Komise údajně v minulém týdnu zaslala na adresu Facebooku a sdružení Libry dotazník, kterým je žádala, aby se vyjádřili k otázkám týkajících se peněžních rezerv, finanční stability a soukromých rizik spojených s Librou.

Po vyhodnocení dotazníku bude komise projednávat, jak by měla EU iniciativy Libry regulovat, a zda budou za potřebí nové zákony. Dombrovskis k tomuto uvedl, že pokud jde o Libru, existuje „silná ochota jednat na úrovni EU.“

Závěr

Kvůli hrozícím regulacím se již od iniciativy Facebooku stáhl jeden z velkých členů sdružení Libry, Paypal. Ostatní partneři zatím váhají, uvidíme tedy, zdali snahy komise o nový regulační rámec budou i nadále mařit plány Facebooku a hlavně, co to přinese kryptosvětu v EU.

