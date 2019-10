Tentokrát je to jinak - Fed nepřispívá k recesi, ale naopak jí brání propuknout

Dneska se vrátíme ke včerejšímu kousku, a to konkrétně k Fedu, průmyslu a ratingu.

Mimo jiné jsem ukazoval následující graf, který můžeme dát do kategorie „Tentokrát je to jinak“. Červená čára ukazuje sazbu Fedu a šedé sloupce zvýrazňují období, kdy byla v USA recese. Během recese Fed dříve nebo později začne sazby snižovat. To by se tak nějak dalo očekávat. Uvolnění měnových podmínek během krize je fajn. Ale protože existuje relativně dlouhé období mezi tím, kdy centrální banka sazby sníží a plně to ovlivní ekonomiku (cca 1-2 roky), tak by bylo super, kdyby přece sazby snižoval dříve.





A tady se na scénu dostává výnosová křivka. Už jsme mnohokrát diskutovali, že pokud se stane inverzní, tedy dlouhé dluhopisy mají nižší výnos než ty krátkodobé, tak je to považované za dobrý indikátor recese. Kdyby centrální banka takovému indikátoru věřila, tak by sazby začala snižovat dříve. Proto máme v grafu modře zvýrazněné data, kdy výnosová křivka byla inverzní a tato inverze následně trvala alespoň jeden měsíc.

Tak co tedy dělal Fed, když výnosová křivka šla do inverze? Ve všech případech, které máme na obrázku (=pět minulých recesí) sazby ještě nějakou dobu zvyšoval. Pokud ekonomika směřovala do recese, tak Fed tuto recesi zvyšováním sazeb ještě prohloubil. Pokud na centrální bankéře máte pifku, tak byste dokonce mohli říci, že ji zvyšováním sazeb způsobili.





No a tím se dostáváme k dnešním dnům. Výnosová křivka (10Y/2Y) není nyní inverzní. Do inverze se dostala pouze na pět dnů v srpnu. Přesto se Fed chová tentokrát jinak. Nezvyšuje sazby, ačkoliv zvyšování sazeb měl donedávna namalované ve své prognóze. Sazby naopak snižuje, nyní už o 50 bodů. A další snížení přijde velmi pravděpodobně do konce roku.







Finanční trh čeká minimálně ještě jedno snížení letos a sazby na jednom procentu příští rok. Myslím si, že Fed takové snížení sazeb pravděpodobně nedoručí (příští rok budou prezidentské volby, které z měnové politiky udělají politikum), ale každopádně tentokrát se chová úplně jinak, než se choval v minulosti. Více předhledícně, více opatrně, více pro sichr. A takové chování snižuje pravděpodobnost recese, nebo minimálně negativní dopady takové recese.



David Navrátil