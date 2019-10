Lidé utrácejí, obchodníci zdražují, tržby rostou

"Vyšší tržby obchodníků jsou důsledkem rostoucích příjmů českých domácností. Vyšší poptávka po zboží a službách však vede k růstu inflace," říká hlavní ekonom Štěpán Křeček.

Rostoucí příjmy českých domácností navyšují poptávku po zboží a službách. To se projevuje růstem cen a tržeb obchodníků. V srpnu 2019 byl zaznamenán meziroční růst maloobchodních tržeb po očištění o 4,6 procenta, bez očištění o 3,7 procenta. Tržby rostou především u nepotravinářského zboží, kde byl zaznamenán růst o 8,4 procenta.



Srpnová data z průmyslu a stavebnictví ukázala, že dochází ke zhoršování ekonomického klimatu v naší zemi. To se může odrazit v nižší poptávce u drahých produktů dlouhodobé spotřeby. Lidé mohou začít odkládat svou spotřebu do budoucna, což se může projevit například nižšími prodeji automobilů. Souhrnné tržby z maloobchodu se však prozatím vyvíjejí velmi dobře.





Postupně se proměňuje spotřební chování lidí. Stále více zboží a služeb je nakupováno přes internet a zásilkovou službu. V srpnu vzrostl online prodej o 14,6 procenta, čímž pokračoval dlouhodobý trend. Nákupy přes internet a zásilkovou službu umožňují zákazníkům jednoduše srovnávat ceny mezi jednotlivými obchody. Nakupovat lze z pohodlí domova a bez front. Díky tomu si tato forma nakupování získává stále větší oblibu.