Stejná písnička stále dokola. Trhy si opět žádají rate cut

Během minulého týdne jsme mohli vidět zhoršení ekonomického výhledu z pohledu ostře sledovaného amerického ISM. Ten měří podnikatelské prostředí z hlediska výrobního sektoru ve Spojených státech. Hranice nad 50 je "býčí" pro trhy a dolar a hranice pod 50 je "medvědí". Byl to jeden z prvních dnů během minulého týdne, během kterého nastal docela velký výprodej na akciových trzích (které se stále z dlouhodobého hlediska obchodují na vysokých úrovních). Investoři očekávali hodnotu 50.1, ale zveřejněné výsledky byly mnohem horší – na úrovni 47.8. Na tyto špatné výsledky logicky zareagovali silným výprodejem.

Ve čtvrtek byl také ostře sledovaný indikátor ISM, ale tentokrát v "NON – MANUFACTORING" sektoru. Odhady byly na úrovni 55, zveřejněná data na 52.6. Opět se jednalo o vcelku velký rozdíl. Zajímavá byla reakce trhu. Nejprve jsme mohli vidět pokles po oznámených datech stejně jako v úterý. Následně, trh na špatná data reagoval růstem, což se poslední dobou stává. Ptáte se proč? Protože se okamžitě zvýšila šance na další rate cut, resp. Na snižování sazeb trhem. Algoritmy jsou nastaveny zřejmě tak…

V pátek proběhla podobná reakce na špatné výsledky na negativní nonfarm payrolls (počet vytvořených míst za měsíc září kromě zemědělského sektoru), kde konsensus byl na úrovni 145 tisíc míst, ale realita je 136 tisíc míst.

Zdroj: tradingview.com





Akciový trh si natolik zvykl na pomoc od Fedu a ECB, že aktuální špatná čísla jsou vlastně bullish, protože se zvýšila šance na další rate cut, případně kvantitativní uvolňování ze strany Fedu. Důležité je, jak vlastně Fed zareaguje. Pokud by jednoznačně odmítl další snižování sazeb, tak bychom pravděpodobně zaznamenali další pokles. Za poslední měsíce téměř vždy trhu vyhověl. Po špatných datech z ISM manufacturing a z ISM Non-manufacturing z minulého týdne se šance na rate cuty zvýšila, ale v pátek po špatných datech z Nonfarm Payrolls klesla, přesto indexy rostou.Bude to tentokrát jiné, nebo je to opět stejná písnička?