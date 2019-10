Krátkodobá naděje pro librové obchodníky

Ve dnech 17. a 18. října se bude konat summit EU. Někteří obchodníci věří, že právě tam dojde na rozuzlení současné situace kolem brexitu. Najde se dokonce skupina investorů sázející na to, že libra ze sjezdu vyjde s plusovými body.

Optimistickou náladu je možné vyčíst z krátkodobého opčního trhu, konkrétně ze zajišťovací strategie risk reversal. Její dvoutýdenní tenor zahrnující zmiňovaný summit v posledních dnech vykazuje převahu call opcí nad put opcemi u GBPUSD a naopak sílící převahu put opcí nad cally u EURGBP. V prvním případě jsme se dostali poblíž letošních maxim z května, ve druhém pak k hodnotám z konce září. Tento posun značí, že se investoři pro danou dobu zajišťují více proti možnému zpevnění libry, což zvyšuje prémii daných opcí.

Faktem je, že situace kolem brexitu se nijak neposunula. Britský premiér Johnson má čas do pátku, aby předložil pozměněný návrh dohody, jelikož ten poslední představený nevyhovoval nastaveným podmínkám. Proti byla zejména irská strana, která stále naráží na otázku irské pojistky. V rámci časové posloupnosti je pak hned po summitu evropských lídrů klíčové datum 19. října. Do té doby buď bude dosaženo nové dohody s EU, v opačném případě by měl britský premiér Johnson dle nedávno přijatého zákona požádat o prodloužení článku 50 o tři měsíce.

Lídr konzervativců sice uvedl, že se bude zákonem řídit. Vzhledem k tomu, že ale nestojí o posunutí brexitu, snaží se dle agenturních zpráv domluvit veto samotné žádosti, a to konkrétně s Maďarskem. K odkladu je totiž potřeba souhlas všech lídrů.

Dá se tak předpokládat, že posun u strategie risk reversal je sázkou na krátkodobou rally úlevy. Podle informací agentury Bloomberg vycházející z údajů DTCC poptávka po call opcích libry převýšila put opce o zhruba 50 %, přičemž největší zájem je o instrumenty se strike cenou na 1,2600 GBPUSD a 1,2700 GBPUSD s expirační dobou mezi 16. až 21. říjnem. Na druhou stranu, z dlouhodobějšího hlediska stále platí, že čisté librové pozice jsou podle CFTC jasně v shortu, byť došlo v poslední době k jejich mírnému poklesu.

Zaměříme-li se na další dění, dnes ráno přišla lehce ulevující zpráva z Německa. Konkrétně šlo o výsledek průmyslu za srpen, kdy po předchozího propadu -0,4 % po revizi (původně -0,6 %) byl vykázán růst o 0,3 %. I přesto, že je pro trhy příjemné dočkat se nad očekávání lepších německých čísel, sázet na obrat předchozího trendu je příliš brzy.

Německá data poskytla euru lehkou podporu. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0979 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,95 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0963 do 1,1012 EURUSD.*

Koruna se společně se zbytkem regionu svezla na výprodejní vlně. Posunula se tak nad hranici 25,75 za euro. Dnes ráno je koruna stabilní. Vykázané zpomalení maloobchodních tržeb za srpen vedlo jen k pouze krátkodobé reakci.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,74 až 25,82 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,36 až 23,54 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.