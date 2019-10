Čeká nás důchodová reforma? Půjdou důchodci do penze až v 67 letech? VIDEO

Česká populace stárne, důchodců je čím dál více, a tak se poměrově snižuje počet pracujících, jež odvádí do důchodového systému peníze. Příští rok se očekává, že na výplatu důchodů půjde až přes půl bilionu korun. Přitom na zásadní reformu zatím Česko čeká, a to už pěknou řádku let!

Od příštího roku si důchodci polepší o 900 korun měsíčně. Důchody českých penzistů jsou však v rámci Evropské unie v hlubokém podprůměru. V roce 2016 dosahoval průměrný starobní důchod v Česku hodnoty 407 eur, zatímco průměr Evropské Unie byl 1135 eur. V tomto ohledu nabízí nejlepší životní úroveň Rakousko a Nizozemsko, kde se průměrný důchod pohybuje kolem 34 procent nad průměrem evropské unie.

