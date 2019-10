Budoucnost je digitalizace? V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh

(mesz) – Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu odstartoval dneškem na brněnském výstavišti. Na letošní „strojírák“ míří firmy z nejméně tří desítek zemí. Do pátku se na brněnském výstavišti představí návštěvníkům 1660 vystavovatelů, ukáží novinky a trendy v průmyslových technologiích. „Správný veletrh ukazuje nové směry, nový design, trendy, vize budoucnosti,“ uvádí generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Mezinárodní strojírenský veletrh je každoročně významná veletržní akce českého průmyslu. „Na tom letošním bude mít premiéru společná Česká národní expozice pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. Lidé v ní vůbec poprvé v historii na jednom místě najdou služby hned třinácti státních institucí, které podporují tuzemský byznys,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Česká národní expozice bude středobodem pavilonu Z. Hlavní témata letošního MSV jsou Průmysl 4.0 digitalizace.“

Postupující digitalizace ve všech oblastech lidské činnosti přináší stále nové modely výroby. Názornou a velmi pokročilou ukázkou digitální transformace bude letošní speciální expozice v pavilonu A1 s názvem Digitální továrna 2.0. Zájemci zde poznají principy digitalizace výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení.

Kybernetika a automatizace vše zrychluje a mění dosavadní postupy a zvyky. „Zcela nové výzvy pro průmysl, ale i celou ekonomiku a společnost přináší navíc umělá inteligence. I z toho je patrné, že výzkum, vývoj a praxe mají k sobě čím dál tím blíž. Navíc nás světová konkurence nutí daleko rychleji zavádět všechny inovace do reality. Což ostatně ukážeme právě v Brně,“ dodává Karel Havlíček.

Stabilně vysokou účast firem na veletrhu očekávají obory jako elektronika, automatizace a měřicí technika, materiály a komponenty pro strojírenství. Tradičně nejsilnějším oborem veletrhu jsou obráběcí a tvářecí stroje.

Záštitu nad 61. ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu drží opět i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Na MSV se budete moci setkat se špičkovými výrobky a technologiemi téměř 50 členských firem Svazu. „Návštěvníci se přesvědčí, že ekonomika i průmysl fungují. Máme tady firmy, které jsou úspěšné na poli umělé inteligence či robotiky,“ uvádí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Maďarská premiéra

Zájem o účast je tradičně vysoký a stejně jako v minulých letech se má zaplnit celé výstaviště. „Na strojírenském veletrhu zůstává největším oborem obrábění a tváření. Výrazný nárůst nových zajímavých firem z České republiky i ze zahraničí registruje veletrh Transport a Logistika,“ říká ředitel MSV Michalis Busios.

Z 1 660 vystavovatelů bude polovina zahraničních a lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky. Návštěvníci uvidí oficiální expozice Baskicka, Běloruska, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, Německa či Tchaj-wanu. Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska – v novodobé historii veletrhu jde o premiérovou účast na této úrovni. Současně se díky oficiální účasti Číny v gesci čínského ministerstva obchodu odehraje i výstava „China International Machinery Brand Show“. Prezentovat se dále budou Polsko či Rusko.

Vstupenky lze zakoupit také online na https://etickets.bvv.cz/cs. Děti do 6 let a doprovod držitelů průkazu ZTP/P mají vstup zdarma. Více informací: www.bvv.cz/msv.