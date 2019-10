Říjen na trzích opět do ruda, nejen kvůli tradici

Během loňského roku jsme byli svědky výprodeje na akciových trzích a zatím se zdá, že tento trend bude pokračovat i v roce 2019. Výrazně tomu napomáhá obchodní válka mezi USA a Čínou, která začíná mít negativní dopad i na makroekonomická data v Americe. Investory během minulého týdne znervóznila zejména zpráva o poklesu aktivity ve zpracovatelském sektoru.

Vlna výprodeje odstartovala hned v úvodu měsíce, kdy na trhu zavládl negativní sentiment po zveřejnění dat ze zpracovatelského sektoru americké ekonomiky. Americké akciové trhy zaznamenaly během úterního a středečního obchodního dne nejhlubší propad za posledních 6 týdnů.

K negativnímu vývoji přispěly i obavy ze zpomalení globální ekonomiky, nemluvě o středečním rozhodnutí Světové obchodní organizace, která povolila USA uvalení cel na dovoz zboží z Evropské unie. To poslalo do mínusových čísel i evropské akciové trhy.

Závěr týdne však přinesl pozitivní zprávy a trhy část svých ztrát smazaly díky pátečním údajům z trhu práce, které zmírnily obavy z vývoje ekonomiky USA. Hlavní americké akciové indexy si během dne připsaly více jak procento ke své hodnotě.

Z týdenního pohledu však uzavřely v červených číslech. Dow Jones si odepsal 0,92 procent a páteční obchodování uzavřel okolo hodnoty 26 572 bodu, S&P 500 ztratil 0,33 procenta okolo úrovně 2 952 bodů. Naopak, index technologického sektoru Nasdaq Composite skončil v plusových číslech a připsal si 0,53 procenta okolo hodnoty 7 982 bodů. Index volatility VIX se propadl o 10, 88 procenta na 17 bodů a výnos desetiletých vládních dluhopisů USA klesl o jeden bazický bod na 1,53 procenta.

Vývoj evropských akcií v týdenním horizontu vypadal podobně jako na amerických akciových trzích. V konečném důsledku si však odepsali až okolo tří procent svojí hodnoty. Regionální index STOXX Europe 600 ztratil 2,95 procenta hodnoty a obchodní týden zakončil na úrovni kolem 380 bodů.

Německý DAX si odepsal 2,24 procenta na 12 012 bodů, britský FTSE 100 oslabil o 3,65 procenta na 7 155 bodů a francouzský CAC 40 klesl o 2,7 procenta na úroveň 5 488 bodů.

Říjen je pro akciové trhy obyčejně poměrně náročným měsícem. Současná situace je navíc dokonalou ukázkou toho, jaký dopad může mít na vývoj hodnot jednotlivých nástrojů na kapitálových trzích stupňující se politická nejistota. Propady z minulých týdnů však mohou přinést i zajímavou příležitost k nákupu, nehledě na to, že už koncem měsíce začíná na kapitálových trzích zimní sezóna, která trvá až do 1. května a bývá nejlepším obdobím roku. Na druhou stranu, minulý rok jsme byli v tomto období svědky spuštění laviny výprodejů, které trvaly až do konce roku 2018.

Další vývoj situace bude záviset nejen na tom, zda se bude stupňovat obchodní válka mezi USA a Čínou, ale i od výsledné podoby brexitu, vývoje globální ekonomiky a celé řady ekonomických údajů.