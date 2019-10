Vláda má splnit 15 výzev. Babiš slíbil dokončit dálnice do roku 2027

Usnadnění života českým firmám. To si slibuje Svaz průmyslu a dopravy ČR od 15 výzev, které v pondělí předal české vládě prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO). Těchto 15 výzev by podle svazu měla vláda naplnit do konce jejího mandátu, tedy v následujících dvou letech.

Nyní má česká vláda podle Svazu průmyslu a dopravy v ruce klíč k budoucí prosperitě a příští dva roky výrazně ovlivní, jak se bude dařit firmám v České republice. Svaz proto sestavil patnáctku bodů, na kterou by se měla vláda zaměřit.

Mezi požadavky patří například dostavění 920 kilometrů dálniční sítě a celkového zlepšení financování infrastruktury, stanovení přesného termínu přijetí eura, ale také například zavedení povinné maturity z matematiky, podpora nízkoemisní mobility nebo zajištění dodavatelů nových jaderných bloků.